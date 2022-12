Nasce con tre occhi, la foto fa il giro del web | La storia di un vitellino “molto raro”

Una nascita viene sempre accolta con grande entusiasmo dalle famiglie, anche quando si tratta dei propri animali.

Non è raro imbattersi sui social in video molto dolci che mostrano gattini o cagnolini appena nati, ma anche coniglietti e pulcini, fino ad arrivare ai vitellini. Tuttavia, anche se fortunatamente molto di rado, qualcosa può andare storto e qualcuno di questi animali può nascere con gravi malformazioni, in alcuni casi a dir poco spaventose. Proprio in questi ultimi giorni è stata rilanciata su Reddit una notizia che riguarda un episodio di oltre un anno e mezzo fa, che aveva avuto ampio risalto soprattutto sui social.

Il protagonista è un povero vitellino, nato con un terzo occhio in mezzo alla fronte, come riportato anche dal sito britannico Metro. Il fatto risale al maggio 2021.

Nelle immagini pubblicate dal tabloid e rilanciate in questi giorni su Reddit si vede chiaramente come l’occhio abbia palpebre e ciglia. Come riferito da un veterinario, Malan Hughes, si è trattato probabilmente di una “anomalia dello sviluppo”.

“Mai visto niente di simile”, ma il vitellino sta bene

E’ stato proprio il veterinario ad esaminare il vitello nella fattoria di Jake Jones a Brynmawr, nel Galles del Nord.

“Io allevo circa tremila vitelli all’anno e non ho mai visto niente di simile”, ha detto l’allevatore, a dir poco sbalordito dal terzo occhio del vitellino.

Il vitello, che godeva di buona salute, è stato chiamato Isaia dopo che il veterinario ha condiviso una foto dell’animale sui social media, chiedendo se qualcuno avesse visto qualcosa di simile prima.

Il veterinario 28enne ha detto che l’occhio “sembrava a posto” dall’esterno e appariva umido, come se venisse secreto un qualche tipo di lubrificante.

“Ma è impossibile sapere se sta succedendo qualcosa dietro l’occhio”, ha poi aggiunto.

“Avere un vitello o qualsiasi animale con questa menomazione è estremamente raro. Non ne ho mai sentito parlare, ne visto uno simile prima d’ora – le sue parole al sito Metro – Il vitello sembra perfettamente sano”.

In India un vitello con tre occhi è adorato come una divinità

Isaia è nato in un allevamento di bovini in Galles. Purtroppo per lui non è venuto alla luce in India, dove un vitello con tre occhi chiamato Shiva è ora adorato come divinità religiosa.

L’animale, nato nel 2014, ha ricevuto moltissime visite dagli abitanti del Tamil Nadu, stato del Sud dell’India, che hanno voluto dare al vitellino il nome del dio indù con tre occhi.

“Isaia ha gli stessi comportamenti di qualsiasi altro vitello – ha aggiunto il veterinario, che ha poi rassicurato – Lo tratteremo sicuramente con la stessa cura che diamo a ogni animale”.

Le immagini di Isaia hanno fatto rapidamente il giro del web e hanno incuriosito moltissimi utenti, specialmente sui vari social network.