Tragico incidente uccide il conducente: parcheggia il bus e muore travolto | Ancora un morto sul lavoro

L’uomo aveva appena parcheggiato il mezzo per fare una pausa, all’improvviso, però, il bus è ripartito travolgendolo. Un incidente inspiegabile per gli inquirenti che ora stanno indagando per capire come sia stato possibile.

Un incidente davvero inspiegabile si è verificato a Tramonti, in provincia di Salerno, sulla provinciale Tramonti – Maiori a pochi metri dalla rotonda del Valico di Chiunzi. Vincenzo Califano, autista della Sita, è stato travolto e investito dallo stesso bus che aveva parcheggiato solo qualche istante prima a bordo strada e che pare essersi rimesso in moto da solo.

Stiamo parlando, però, di un incidente dal doppio risvolto: il 44enne originario di Castel San Giorgio, infatti, è solo l’ennesima vittima delle morti sul lavoro, che possono prendere anche le pieghe più imprevedibili. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo aveva lasciato il posto di guida dopo la sosta prevista sulla tabella di marcia. Subito dopo, però, il bus avrebbe iniziato di nuovo la sua corsa in discesa travolgendo e investendo in pieno il 44enne che è morto sul colpo.

Schiacciato dal peso di una delle ruote posteriori del pullman, per l’autista non c’è stato purtroppo nulla da fare. Il bus, infatti, avrebbe poi continuato la sua folle corsa senza conducente, zigzagando e poi impattando contro il muretto che costeggia la strada provinciale. Sul pullman, però, era rimasta una signora che si è ritrovata da sola mentre il bus investiva l’autista a tutta velocità. Fortunatamente per lei, oltre a un gran spavento, la donna sta bene ed è stata l’unica testimone di un terribile incidente.

Morire lavorando, ancora: arriva la risposta dei sindacati

Sul posto dopo l’impatto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Tramonti, coordinati dal capitano Umberto D’Angelantonio e dal luogotenente Giorgio Covato. Gli inquirenti stanno ancora indagando per capire le dinamiche di un incidente a tratti davvero inspiegabile. Come è stato possibile, infatti, che il mezzo ripartisse da solo schiacciando l’uomo? O forse, è stato un errore dell’autista che non ha tirato abbastanza il freno a mano dopo aver parcheggiato?

Fatto sta che, a prescindere dalla fatalità, dall’incidente o ancora, dall’errore umano, un altro lavoratore è morto sul luogo di lavoro, aggiungendosi alla lunga lista di incidenti mortali solo nel 2022. La piaga delle morti sul posto di lavoro, infatti, è una ferita ancora aperta, capace di mietere sistematicamente vittime.

Motivo per cui i sindacati si sono esposti chiedendo spiegazioni: “Il tragico incidente che è costato la vita ad un lavoratore di Sita Sud ci pone di fronte all’ennesimo caso di morte sul lavoro, un evento inaccettabile e non degno di un paese civile, per il quale si esprime profondo dispiacere e sgomento”, ha scritto una nota la Filt Cgil, la categoria dei trasporti.

“Si reputa inaccettabile che un giovane lavoratore possa morire mentre compie il proprio dovere, con una dinamica ancora in corso di accertamento”, si legge ancora nella nota della Cgil. “La sicurezza nei luoghi di lavoro è un diritto fondamentale ed irrinunciabile. Lavoro significa vita e non deve mai più trovare assonanze con la parola morte”.