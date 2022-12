Meghan Markle, per una volta un gesto dolce verso la Famiglia Reale: ecco cosa ha fatto

Pare proprio Meghan Marle abbia rivolto un gesto dolce verso tutta la Famiglia Reale. Ma cosa ha fatto la Duchessa del Sussex?

Poche settimane dopo che Meghan Markle e il principe Harry hanno annunciato il loro fidanzamento nel novembre 2017, la futura duchessa del Sussex ha infranto la tradizione reale unendosi ai suoceri per il periodo festivo nel Norfolk. La famiglia reale di solito trascorre il Natale a Sandringham, tuttavia ci sono regole rigide per quanto riguarda la lista degli invitati. Storicamente, infatti, gli inviti per partecipare alle celebrazioni natalizie della famiglia sono limitati ai membri della famiglia reale o ai loro coniugi.

Insomma, il protocollo è il protocollo e va rispettato in qualsiasi circostanza, ma non per Meghan Markle che ha raccontato nella nuova docuserie targata Netflix “Harry & Meghan” lo storico traguardo raggiunto. Ma non solo. L’ex attrice, infatti, ha rivelato di essersi seduta accanto al nonno di Harry, il Principe Filippo. “A cena, ero seduta accanto al nonno di Harry”, ha raccontato Meghan. “Era così meraviglioso che ho pensato tra me e me, ‘Oh, io e il Principe Filippo abbiamo chiacchierato ed è stato fantastico”.

Tuttavia, il principe Harry in seguito l’ha informata che suo nonno non l’aveva sentita, Meghan infatti si era seduta proprio dalla parte in cui Filippo aveva l’orecchio “difettoso”, al che Meghan ha riso e ha aggiunto: “Oh, beh, ho pensato che fosse andata davvero bene”. Ed effettivamente è stato così, tant’è che la Duchessa del Sussex ha un bellissimo ricordo del primo Natale in compagnia della famiglia reale.

Il primo Natale da Duchessa di Meghan Markle

Ma le emozioni per Meghan durante quella giornata sono state davvero tantissime. “Ricordo così vividamente il primo Natale a Sandringham, quando ho chiamato mia madre e lei mi ha detto ‘Come va?’ e ho detto ‘Oh mio Dio, è fantastico‘”, ha raccontato l’ex attrice davvero entusiasta. “È proprio come una grande famiglia come ho sempre desiderato. E c’era proprio questo movimento costante, energia e divertimento”.

Ma non solo. Dopo quel Natale, il principe Harry ha presentato un’edizione speciale del programma “Today” di Radio 4 che includeva anche una chiacchierata con Barack Obama. Nello spettacolo speciale, il duca ha definito incredibile il primo Natale di Meghan con la sua famiglia. “Le è piaciuto molto”, ha detto Harry. “La mia famiglia ha adorato averla lì… e nonostante essere la Famiglia Reale sia anche un lavoro, ci siamo davvero divertiti moltissimo insieme a Natale”.

“Per noi è stato bellissimo stare con mio fratello e mia cognata, ricorrendo i bambini. Il Natale è stato fantastico.”, ha aggiunto ancora Harry parlando anche della facilità con cui Meghan si è adattata alle tradizioni della sua famiglia. “Ha fatto un lavoro assolutamente straordinario, per lei la mia famiglia suppongo che rappresenti quella che non ha mai avuto“. Insomma, malgrado le incomprensioni degli ultimi anni, la Megxit e i problemi tra il principe William e Harry attualmente, Meghan ha voluto ricordare nella docuserie un dolce momento in compagnia della famiglia reale che non dimenticherà mai.