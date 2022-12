Dramma ai margini del pranzo di Natale: donna muore, sbranata dai suoi due cani

Trasportata in condizioni già critiche all’ospedale, purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare. È deceduta poco dopo per le gravi ferite riportate, ma come è stato possibile?

A Concordia sulla Secchia, in provincia di Modena, una donna di 68 anni è stata sbranata viva dai suoi due cani nella tarda mattinata del 25 dicembre. Iolanda Besutti, infatti, insieme al marito, possedeva due rottweiler di sua proprietà che l’hanno aggredita fino a ucciderla. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente, sarebbe stata morsa alla testa e a un braccio dai due cani mentre dava loro da mangiare, motivo per cui sono intervenuti sul posto, oltre il 118 e i pompieri, anche i carabinieri.

Per Iolanda, però, non c’è stato nulla da fare. Trasportata in condizioni già critiche all’ospedale, codice rosso, purtroppo la 68enne è deceduta poco dopo sull’ambulanza per le gravi ferite riportate. Non si spiega ancora, infatti, come sia stato possibile che i due cani abbiano sbranato la loro padrona. A ritrovare ormai la donna in gravissime condizioni sono stati i familiari della donna che hanno poi dato anche l’allarme.

“Credo che mamma andasse a portare il fieno ai cavalli. Deve essere successo tutto nel giro di dieci minuti. È uno strazio, stavamo preparando il pranzo di Natale“, ha raccontato la figlia di Iolanda Besutti, Alessandra, come riportato dal ‘Resto del Carlino’. “Quando sono uscita mi sono accorta dopo un po’ che era a terra, i cani vicino a lei. Ho visto una pozza di sangue e lei mi ha detto ‘Non respiro’, quindi ho chiamato subito il 118. Una tragedia inspiegabile”.

Eppure, non sarebbe nemmeno la prima volta che i due cani rottweiler, di uno e quattro anni, aggrediscono qualcuno. Giò lo scorso febbraio, infatti, un giardiniere aveva riportato gravi ferite alle gambe e alle braccia, tanto da essere sottoposto a due interventi chirurgici di diverse ore. E ieri hanno sbranato fino a ucciderla la loro padrona che su Facebook però aveva postato di recente una foto in cui parlava dei suoi due cani come dei suoi piccoli leoni.

Non solo Iolanda: anche un altro ragazzo è stato ucciso dai suoi cani

Purtroppo gli incidenti con i propri cani capitano abbastanza frequentemente e in tutto il mondo. Lo scorso 3 dicembre, infatti, un uomo di 42 anni in Australia, Kane Minion, stava leggendo il contatore all’esterno di un appartamento a Greenbank, nel Queensland, quando è stato sbranato dai due cani. L’uomo poi anche lui è morto in seguito per le gravi ferite riportate. Si sarebbe dovuto sposare a breve con la sua fidanzata, ora distrutta dal dolore.

È sempre stato un grande lavoratore. Amava gli animali e ci faceva sempre ridere molto. Soprattutto, amava la sua famiglia e Toni, e ora siamo tutti distrutti al pensiero che non ci sia più”, aveva raccontato al Daily Mail un’amica della fidanzata di Kane, Krystal Haskett. “Stavano pianificando con impazienza il loro matrimonio, dopo aver già trascorso un decennio di vita innamorata insieme. Ora tragicamente, Kane non c’è più”.