Nostalgia 90, quando i cellulari erano indistruttibili: ricordate il Nokia 3310? Un video incredibile

Tutti ne abbiamo avuto almeno uno, il magnifico e indistruttibile Nokia 3310. Ve lo ricordate ancora? Allora che abbia inizio, direttamente dagli anni 90, una potentissima operazione nostalgia.

No, non ci siamo svegliati cattivi e sadici, solo un po’ nostalgici. Sappiate, infatti, che questa potente operazione nostalgia direttamente dagli anni 90 colpisce anche noi. Insomma, non stiamo parlando di un oggetto comune, ma di un cellulare che ha segnato, tipo spartiacque, la storia della telefonia mobile.

Volendo segnare, infatti, una sorta di solco temporale, esiste un prima e un dopo Nokia 3310; eh no, non stiamo esagerando. I primi telefoni cellulari, un po’ come era accaduto molti anni prima per la televisione, erano ad appannaggio esclusivo di chi si poteva permettere letteralmente pezzi di futuro, da cui erano esclusi i comuni mortali che al massimo si potevano accontentare di un’esclamazione di gioia e sgomento alla vista di un pezzo d’avanguardia. Insomma, per farla breve, non erano di certo alla portata di tutti.

Col Nokia 3310, però, le cose sono cambiate, tanto che tutti potevano permettersi a un pezzo contenuto o comunque trasversale il loro primo telefono, sia che si avessero 40 anni che 13. Alla fine degli anni Novanta e agli inizi del Duemila, infatti, il Nokia 3310 non solo dominava la scena tecnologica mondiale, ma era stato inconsapevolmente elevato a mezzo ecumenico.

Tutti volevano che il loro primo contatto col futuro avvenisse proprio grazie alla multinazionale finlandese, il cui obiettivo, come recitava lo stesso slogan di lancio del cellulare era “connettere le persone”. E c’è riuscita. Nessun telefono, come il Nokia, infatti, viene ricordato ancora oggi e dopo anni di distanza, con così tanta nostalgia.

Nokia 3310, ovvero il telefono inossidabile per eccellenza

Se poteste, quanti di voi baretterebbero il vostro smartphone di ultima generazione con fotocamera iper super mega professionale, per un vecchio ma indistruttibile Nokia 3310? Forse tutti, tranne chi magari oggi proprio grazie all’avanzamento tecnologico col cellulare ci lavora, ma quella è un’altra storia.

Fatto sta che il Nokia 3310 rappresenta il sogno della tecnologia prima del suo stesso declino. Sì, non siamo mai stati così connessi, eppure questa continua connessione ha generato nelle persone una perpetrata ansia di sapere costantemente cosa fanno le altre persone, dove stanno e se fanno cose più interessanti delle nostre sotto la patina dei social.

Insomma, in certi casi era molto più bello inviare un SMS consapevoli magari di non ricevere una risposta, ma si aveva indubbiamente il cuore molto più leggero. E poi, si poteva ingannare l’attesa giocando a “Snake”, mica male. Ma oltre alla nostalgia e al rapporto a tratti malato che l’uomo ha sviluppato con la tecnologia, il Nokia 3310 aveva davvero dei vantaggi tangibili non da poco. Uno fra tutti: si scaricava dopo giorni, impensabile oggi per uno smartphone che sì, la sua carica può anche durare un giorno interno, ma a patto di non usarlo.

Ma non finisce qui. Stiamo parlando di un telefono davvero indistruttibile a differenza dei nostri cellulari di oggi e su Reddit in questi è comparso un video incredibile che lo dimostra. Serve, infatti, il peso di una pressa idraulica da quasi 40.000 chili per distruggere un telefono cellulare così piccolo, ma evidentemente così potente.