Ibra ha deciso: ecco cosa farà a fine carriera

Il 18 dicembre 2022 si è concluso il Mondiale di calcio in Qatar con la spettacolare finale tra Francia e Argentina, decisa solo ai rigori dopo il pirotecnico ed emozionante 3-3 al termine dei tempi supplementari.

Alla fine l’ha spuntata la formazione allenata dal commissario tecnico Lionel Scaloni: quattro centri dal dischetto per gli argentini, due errori su quattro per i francesi (hanno sbagliato Coman e Tchouameni). L’Albiceleste ha così conquistato la terza Coppa del Mondo della sua storia (dopo i successi del 1978 e del 1986), mentre per Leo Messi si è trattato del primo trionfo nella competizione. Terminato il Mondiale, l’attenzione di tutti gli appassionati di calcio torna sui rispettivi campionati nazionali. I team protagonisti dei vari tornei stanno già scaldando i motori in vista della ripresa: la Premier League riparte già a Santo Stefano, mentre la Serie A ricomincerà il 4 gennaio.

Questa sosta di circa due mesi per il Mondiale in Qatar ha consentito anche a diversi infortunati di recuperare con calma e farsi trovare pronti alla ripresa dei campionati.

Zlatan è pronto, il Milan spera: “Sto bene”

Tra questi c’è Zlatan Ibrahimovic, da tempo afflitto da una serie di acciacchi che non gli stanno consentendo di fornire il suo contributo alla causa del Milan. I rossoneri, campioni d’Italia in carica, sono secondi in classifica, a otto punti di distanza dalla capolista Napoli e due punti sopra la Juventus di Allegri.

Un buon cammino, quello del Diavolo, che spera di poter tornare ad avere a disposizione Ibra per la seconda parte di stagione.

“Sto bene, sto seguendo il mio protocollo. Negli ultimi sei mesi stavo davvero male, ho deciso di operarmi per la mia salute, non per giocare – ha detto lo svedese in un’intervista rilasciata a Sky Sport – Ho esperienza, non riesco a dare una data: tornerò quando starò bene. Non voglio camminare in campo o giocare perché mi chiamo Ibra. Sennò panchina o tribuna anche per me, l’importante è tornare a stare bene”.

Tornare a calcare il prato di San Siro dopo l’infortunio regalerà senza dubbio grandi emozioni a Zlatan, nonostante i 41 anni di età.

“Che effetto fa San Siro? Un grande effetto – le sue parole al programma di Rai 1 Stanotte a Milano – Più o meno 8-9 anni su questo prato, ho avuto la fortuna di vincere trofei importanti, con grandi compagni e grandi allenatori. Ogni gol è un momento a sé, ogni volta che la palla entra in porta c’è qualcosa che ti attraversa il corpo e la vuoi condividere coi tifosi. Io mi concentro sempre su qualcuno che vedo sugli spalti, magari un bambino o una bambina, li scelgo e vivo la loro esultanza”.

“Quando smetterò? Può essere che…”

Infine, al programma di Alberto Angela l’attaccante del Milan ha confessato che quando smetterà di giocare potrebbe anche rimanere a Milano.

“Ho conosciuto la città, è la mia seconda casa. Ci sono persone che mi fanno sentire il benvenuto, mi sento vivo. Sto bene – ha detto Zlatan – Non è un segreto, può essere che a fine carriera mi stabilisca qua“.