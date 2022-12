L’incredibile talento del Principino: la Famiglia Reale lo mostra con orgoglio

Il sangue reale scorre decisamente nelle vene dei figli di William e Kate. La coppia ha rivelato, il giorno di Natale, l’incredibile talento del principino George

Ebbene sì, i figli della coppia reale per eccellenza sono pieni di talenti. Se, ad esempio, la passione della principessa Charlotte per il calcio era già cosa nota mentre il piccolo Louis è appassionato di supereroi e videogiochi, poco si sapeva di un talento ‘segreto’ del primogenito, il principe George.

Sono stati proprio i genitori, William e Kate Middleton, a rivelare tutto e hanno scelto il giorno di Natale per farlo lasciando decine di migliaia di utenti su Twitter ed in generale i sudditi del Regno Unito, letteralmente a bocca aperta.

Il Principino ha una dote segreta: William e Kate rivelano tutto

Il bambino ha nove anni ma guardando il risultato del suo talento viene da chiedersi se sia davvero quella la sua età, considerati i risultati eccelsi. Tanto che il principe e la principessa del Galles non hanno avuto alcun dubbio nel prendere la decisione di condividere il risultato del suo lavoro su Twitter, lasciando tutti a bocca aperta. Se in pubblico George appare serio, molto attento al protocollo reale e per certi versi molto simile a papà William, a quanto pare a riflettori spenti celerebbe una grandissima creatività. Dandole sfogo non è da escludere che in futuro possa portarlo davvero in alto.

Utenti increduli: “Che talento, è adorabile”

Ma veniamo al punto: a quanto pare il principino George è un vero artista e, per celebrare la festività del Santo Natale, mamma e papà hanno diffuso uno dei suoi lavori accompagnato dal messaggio “Buon Natale, dipinto di George”. Si tratta infatti di una splendida opera d’arte realizzata, pennello alla mano, dal bimbo che ha disegnato un cervo con un mucchietto di neve sul naso e, seduti sulla schiena e sulle corna dell’animale, due teneri uccellini. Un talento artistico incredibile, che ha portato migliaia di utenti a complimentarsi con lui e con William e Kate Middleton che assecondano i figli nelle loro rispettive passioni e amano condividerle pubblicamente. “È sempre stato un artista di grande talento”, ha scritto un fan accanto a una foto di un giovane George che tiene in mano un disegno che ha realizzato. “Il ragazzo ha talento. È davvero fantastico”, ha scritto un altro fan aggiungendo: “Lo prende da suo nonno, il re. Adorabile, davvero adorabile.”

La passeggiata reale nel giorno di Natale

La mattina di Natale il principe George e i suoi fratelli minori, la principessa Charlotte e il principe Louis , si sono uniti ai loro genitori mentre salutavano i sostenitori durante la loro passeggiata annuale alla chiesa di Santa Maria Maddalena. Si tratta della prima volta dal 2019 che la famiglia reale ha potuto fare la passeggiata mattutina verso la chiesa a causa della pandemia di COVID-19.

Questo ha segnato anche il debutto del principe Louis, che ha tenuto le mani di sua madre mentre la famiglia si faceva strada all’interno della chiesa. E, mentre Kate parlava con i sostenitori fuori dall’edificio religioso, Louis ha iniziato in modo esilarante a tirarle il braccio per farla andare avanti. Si tratta del primo momento di festa celebrato dalla famiglia reale da quando, a settembre, è venuta a mancare la regina Elisabetta.