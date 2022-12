Michael Schumacher scomparso | La foto del figlio Mick mette tristezza ai fan

Il Mondiale di Formula 1 si è concluso con la netta affermazione di Max Verstappen, che ha dominato in lungo e in largo il campionato impedendo a Ferrari e Mercedes anche solo di avvicinarsi alla sua Red Bull.

Nonostante il trionfo del pilota olandese, la Ferrari può guardare con fiducia al prossimo Mondiale visti i progressi ottenuti in questa stagione. Dalle parti di Maranello sperano di poter riaprire di nuovo un ciclo, come accaduto all’epoca di Michael Schumacher. Anche al pilota tedesco serviranno alcuni anni prima di potersi laureare campione del mondo con il Cavallino Rampante: arrivato in Ferrari nel 1996, Schumi ottenne il suo primo titolo mondiale con la Rossa nel 2000, riuscendo poi a vincerne cinque consecutivi.

Come sanno bene tutti i fan della Ferrari e più in generale dell’automobilismo, tra due giorni correrà il nono anniversario della terribile caduta con gli sci di Michael Schumacher, avvenuta il 29 dicembre 2013 a Meribel, nel dipartimento francese della Savoia.

Quel giorno, infatti, il ferrarista è caduto e ha sbattuto violentemente la testa contro una roccia, che lo costrinse ad un’operazione chirurgica per grave trauma cranico ed emorragia cerebrale.

La foto di Mick Schumacher senza il papà: la tristezza dei fan

Dopo un periodo di riabilitazione in ospedale, nel settembre 2014 Schumacher è tornato a casa, dove prosegue il percorso riabilitativo. Tuttavia, da quel momento in poi la sua famiglia ha sempre mantenuto un assoluto riserbo sulle sue condizioni di salute.

Sua moglie, Corinna, si è lasciata sfuggire solo una frase in occasione del documentario dedicato proprio a suo marito: “E’ diverso”, ha detto la moglie di Schumacher, senza aggiungere altro sulle sue condizioni.

I fan del famosissimo pilota tedesco mantengono sempre la speranza di poter rivedere un giorno Michael Schumacher in buone condizioni di salute, ma l’ultima foto pubblicata da suo figlio Mick – che ha appena lasciato la Ferrari per accasarsi in Mercedes come pilota di riserva per il 2023, ndr – non sembra aprire le porte a scenari diversi da quelli a cui siamo stati abituati in questi nove anni.

Nella foto, infatti, si vedono il figlio del campionissimo (che ha voluto seguire le orme di suo padre) assieme a sua madre Corinna e a sua sorella, Gina Maria.

I tre sono seduti sul divano, presumibilmente nella loro abitazione. Alle loro spalle si intravedono alcuni alberi di Natale, mentre accucciati ci sono i due cani.

La didascalia pubblicata da Mick Schumacher in aggiunta al post è molto semplice: “Merry Christmas”, scrive il neo pilota della Mercedes, con una emoji dell’albero di Natale per accompagnare l’augurio.

Tra i tanti commenti al post, uno di quelli che ha ottenuto più like lo ha pubblicato il fan Chris Miller, che scrive ciò che avranno pensato tutti guardando l’immagine: “Missing Michael”, ovvero “Ci manca Michael”.