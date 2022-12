“Chiedo scusa alle mie piante” | Avete mai visto come respira una pianta?

Avendolo quasi certamente studiato a scuola, è noto a tutti che le piante “respirano” ma avete mai visto respirare una pianta? L’entusiasmante video

Che le piante ‘respirino’ attraverso uno specifico processo è cosa nota anche perché è o è stato, per gli adulti di oggi, argomento di studio a scuola. Nei fatti, attraverso gli stomi, l’ossigeno entra nella foglia per poi raggiungere gli strati più interni di essa e trasformare in H20 e CO2 il glucosio prodotto dalla fotosintesi clorofilliana.

Si tratta di sostanze più semplici del glucosio le quali, sempre attraverso gli stomi, vengono emesse nell’ambiente. La respirazione avviene peraltro anche in tutte le cellule che compongono una pianta comprese dunque quelle del fusto e delle radici.

Come respirano le piante? Tenetevi forte: il video affascinante

E nel corso del processo di respirazione l’energia che viene catturata dal Sole, imprigionata nelle molecole di glucosio, viene liberata così da poter essere ‘sfruttata’ dalla pianta stessa per tutte le sue necessità. Un processo, inverso a quello della fotosintesi, affascinante considerato il fatto che agli occhi dell’uomo le piante sembrano immobili e ne possiamo seguire le fasi della crescita solo nell’arco di diversi giorni, settimane o addirittura di mesi.

Siamo abituati, del resto, a osservare questi scambi gassosi principalmente sui libri scolastici o scientifici ma un video, recentemente pubblicato sul web, vi conquisterà. Lo si trova sul canale r/interestingasfuck di Reddit ed è intitolato “Il respiro di una pianta”. Ed in effetti in questa breve clip quello che balza subito all’occhio è il fatto che la pianta ‘si muova’ aprendo e chiudendo fessure per effettuare gli scambi gassosi con l’ambiente circostante. Un movimento che appare molto simile a quello di un occhio che si apre e si chiude o alla bocca di un pesce in acqua.

La spiegazione del filmato

“La clip in primo piano – ha spiegato chi ha pubblicato il video – è stata catturata dai biologi dell’Università della California di San Diego durante una ricerca finanziata dalla US National Science Foundation. Durante le riprese della flora, i biologi hanno scoperto come le piante usano i loro stomi per dirigere il loro respiro. Sapere come le piante li usano per aprirsi e chiudersi in risposta ai cambiamenti dei livelli di anidride carbonica potrebbe consentire agli scienziati di produrre raccolti abbastanza robusti per un ambiente in evoluzione, secondo il portavoce della National Science Foundation, Jared Dashoff.

“I ricercatori sperano che lo sfruttamento di questo meccanismo possa portare alla futura ingegneria dell’efficienza dell’uso dell’acqua delle piante e dell’assunzione di carbonio, fondamentali poiché la concentrazione atmosferica di anidride carbonica continua ad aumentare, quando gli stomi sono aperti, l’interno della pianta è esposto agli elementi e l’acqua della pianta si disperde nell’aria circostante, che può seccarli. Le piante, quindi, devono bilanciare l’assunzione di anidride carbonica con la perdita di vapore acqueo controllando per quanto tempo gli stomi rimangono aperti” ha spiegato Dashoff.

La reazione degli utenti

I commenti sotto al video sono migliaia: “Ho detto per anni che le mie piante si rianimano quando faccio scorrere le foglie sotto lo spruzzatore del lavandino e lavo via la polvere. L’ho appena fatto qualche giorno fa alle mie orchidee e ho notato che ogni giorno sembrano crescere” scrive un utente, entusiasta per la clip. C’è poi chi aggiunge: “Sono sbalordito, non l’avrei nemmeno immaginato. Dovrò chiedere scusa alle mie piante d’appartamento”. E ancora chi con ironia sottolinea: “Siamo sicuri che non sia un occhio? Sembra che ci stiano perseguitando tutto il tempo” o “Sembra che molti vegani moriranno di fame nel prossimo futuro”.