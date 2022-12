Si sente male mentre è sul monopattino, muore a 17 anni | Davide stroncato da un infarto

Si è sentito male mentre si trovava a bordo del suo monopattino e in pochi istanti è volato via per sempre.

Sconcerto e smarrimento a Lecce, precisamente nella frazione di Castromediano del comune di Cavallino, dove risiedeva Davide Felix. Stando alle prime indagini sembra che a stroncare Davide, che aveva solo 17 anni, sia stato un infarto. Come riportato anche dai siti locali, il ragazzo aveva una malformazione cardiaca, presente fin dalla sua nascita. Mentre si trovava sul suo monopattino il giovane è stato colto da una fibrillazione atrio ventricolare ed è precipitato a terra. Inutili i soccorsi dei sanitari, che sono giunti sul posto per cercare di rianimarlo: il malore non ha lasciato scampo al 17enne.

La notizia della morte di Davide Felix ha gettato nello sconforto la famiglia del giovane e tutti i suoi amici. La madre, il padre e il fratello non riescono a darsi pace, mentre i compagni di classe lo piangono senza sosta.

Davide Felix, il ragazzo che amava la musica e il calcio

Il Quotidiano di Puglia riporta che la tragica morte di Davide Felix si è verificata la mattina della Vigilia di Natale. Il giovane, amato e benvoluto da tutti coloro che lo conoscevano, si è sentito male mentre transitava con il suo monopattino in via De Nicola, nella frazione di Castromediano.

Ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile. Una morte ingiusta ha strappato Davide Felix all’affetto dei suoi cari. Il ragazzo frequentava la classe 2 B indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing dell’istituto tecnico “Grazia Deledda” di Lecce ed era appassionato di musica e di calcio.

“E’ stato così triste vederti partire in quel giorno. Tu sei andato e ci hai lasciato per vivere in un mondo migliore. Resta con noi la certezza che sarai sempre nel nostro cuore”: sono le parole dei genitori di Davide, riportate sul manifesto assieme alla sua foto sorridente. Per sostenere la famiglia del ragazzo in questo momento così terribile l’Asd Sporting Club Lecce ha deciso di lanciare una raccolta fondi.

Una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Davide

“In un giorno di felicità per tutti, oggi ci sentiamo in dovere di pregare ed essere vicini alla famiglia di un nostro giovane calciatore che ha visto volare improvvisamente in cielo suo fratello Davide, già nostro allievo – si legge nel post dell’associazione – Siamo vicini alla famiglia Felix Vieira e Luca, attivando una raccolta fondi per sostenerli in questo brutto momento”.

Nel frattempo sui social sono comparsi moltissimi messaggi di cordoglio da parte degli amici di Davide, che hanno voluto ricordare il ragazzo tragicamente scomparso la mattina del 24 dicembre.

“Pace alla tua anima fratello mio”, si legge in un commento, mentre un altro amico scrive “Non ti dimenticheremo mai”.