Antigelo negli sciroppi: è strage di bambini in varie parti del mondo | Siamo già a 88 vittime

Il caso, denunciato pubblicamente dal ministro dell’Uzbekistan, ricorda quanto accaduto in Gambia, dove la causa del decesso di 70 bambini è stata attribuita a un’altra azienda farmaceutica indiana

Sarebbero almeno 18 i bambini deceduti a Nuova Delhi dopo aver consumato uno sciroppo medicinale prodotto dalla casa farmaceutica indiana Marion Biotech Pvt Ltd.

A riportare la notizia è il ministero della salute dell’Uzbekistan, che in una dichiarazione pubblica ha stimato che almeno 18 su 21 bambini in totale che hanno assunto lo sciroppo Doc-1 Max mentre soffrivano di malattie respiratorie in fase acuta sono deceduti.

Secondo quanto riportato da Reuters il ministero della salute starebbe ora analizzando la situazione per comprendere a fondo le responsabilità.

Una tragedia, questa, che avviene proprio a ridosso di quella in Gambia, dove una commissione parlamentare appositamente costituita ha appurato che un’altra azienda farmaceutica indiana, la Maiden Pharmaceuticals Ltd, è responsabile del decesso di ben 70 bambini morti a seguito di un’intossicazione renale acuta.

India, 18 bambini morti dopo aver assunto uno sciroppo: nei guai l’azienda farmaceutica

Dalle prime analisi condotte dal ministero uzbeko è emerso come un lotto dello sciroppo contenesse al suo interno glicole etilenico, una sostanza ritenuta tossica e utilizzata per la maggior parte come antigelo nell’industria automobilistica o per sghiacciare piste di atterraggio negli aeroporti.

In una dichiarazione rilasciata lo scorso martedì l’Uzbekistan ha dichiarato che lo sciroppo è stato importato nel Paese dall’azienda Quramax Medical LLC, che dovrà rispondere anch’essa nel merito della questione.

Emerge tuttavia un altro elemento. Lo sciroppo, infatti, sarebbe stato somministrato ai bambini senza prescrizione medica né sotto consiglio di farmacisti, con dosi, per altro, superiori a quelle consigliate.

Ed è proprio questo uno degli elementi su cui il ministero della salute uzbeko sta indagando, con lo scopo di appurare se la maggior parte dei bambini deceduti avessero consumato il lotto sospetto, una dose nettamente superiore a quella consigliata o entrambe le cose.

Marion Biotech, Quramax Medical e il ministero della salute indiano non hanno risposto a Reuters, che ha richiesto un commento sulla questione, che oggi è quanto mai scottante, soprattutto alla luce di altri avvenimenti simili.

Come la tragedia avvenuta in Gambia.

Per questo il governo indiano ha avviato martedì una serie di ispezioni in alcune aziende farmaceutiche al fine di garantire elevati standard di qualità e che vengano rispettati i protocolli di produzione.

Il ministero della salute uzbeko ha dichiarato di aver licenziato sette dipendenti per negligenza per non aver analizzato i decessi in modo tempestivo e non aver preso le misure necessarie.

Ha inoltre dichiarato di aver preso provvedimenti disciplinari nei confronti di alcuni “specialisti”, senza specificare quale ruolo avessero e di chi si tratti.

Sta inoltre ritirando le compresse e gli sciroppi Doc-1 Max da tutte le farmacie.

I precedenti in Gambia: 70 i bambini deceduti intossicati a causa di un’altra azienda farmaceutica indiana

L’incidente uzbeko, come anticipato, segue uno simile in Gambia, dove una commissione parlamentare, sempre martedì, ha appurato che il produttore di farmaci indiano Maiden Pharmaceuticals Ltd è responsabile della morte di almeno 70 bambini per insufficienza renale acuta, e ha invitato il governo a intraprendere un’azione legale.

Ad ottobre fu la stessa l’Organizzazione Mondiale della Sanità ad appurare come i decessi avvenuti nel paese africano fossero proprio da attribuirsi al consumo di alcuni sciroppi per bambini prodotti dalla Maiden.

Secondo l’istituto dell’ONU da alcune analisi condotte lo scorso ottobre in laboratorio era emerso come vi fossero quantità “inaccettabili” di glicole dietilenico e glicole etilenico nei medicinali prodotti da Maiden, le quali possono essere tossiche e portare a lesioni renali acute.

Come d’altronde è accaduto in Gambia.

La notizia aveva sconvolto l’intero Paese e aveva dato vita ad una serie di indagini in seno al ministero della Salute, che è giunto alla stessa conclusione dell’OMS:

“Tutti i casi di AKI sono collegati al consumo di prodotti medici contaminati… fabbricati da Maiden Pharmaceuticals”, ha dichiarato il presidente della commissione Amadou Camara in una dichiarazione al parlamento.

All’inizio di questo mese l’India aveva dichiarato all’OMS che i test sui campioni degli stessi lotti di sciroppi inviati in Gambia erano conformi alle specifiche del governo.

Anche la stessa azienda ha rifiutato ogni tipo di responsabilità in merito, come emerso dalle dichiarazioni dell’amministratore delegato di Maiden, Naresh Kumar Goya, che dopo un silenzio iniziale ha dichiarato all’agenzia stampa Reuters come la sua azienda non abbia commesso alcun errore.

I farmaci, intanto, sono stati ritirati dagli scaffali e la licenza di produzione di Maiden in India è sospesa.