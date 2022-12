Jasmine Carrisi protagonista di un reality | La figlia di Al Bano ci sta pensando

Con il 2022 che ormai volge al termine, i telespettatori guardano già alle novità televisive del 2023, specialmente ai vari reality che come sempre caratterizzeranno i palinsesti dei vari canali.

Tra i ritorni molto attesi dai fan c’è sicuramente l’Isola dei Famosi, che prenderà il via il 5 aprile 2023. Si tratta di una data non casuale: due giorni prima, infatti, terminerà la settima edizione del Grande Fratello VIP. In questo modo i due reality non si ‘pesteranno i piedi’. Ma cosa sappiamo dell’Isola dei Famosi 2023? In realtà ancora molto poco, dato che mancano oltre tre mesi alla prima puntata. Non sembrano esserci dubbi sul fatto che la conduzione verrà nuovamente affidata a Ilary Blasi, che ha già diretto le ultime due edizioni del reality.

E per quanto riguarda i concorrenti in gara? In queste ultime settimane sono circolati molti nomi, anche se finora non è giunta alcuna conferma. Proprio nelle scorse ore è trapelato un nome che sta già mandando in visibilio tutti i fan dell’Isola dei Famosi.

Jasmine Carrisi all’Isola dei Famosi? La cantante tra i possibili naufraghi

Stando ai rumors, infatti, tra i naufraghi dell’edizione 2023 potrebbe esserci anche Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso.

Anche in questo caso, almeno per il momento, si tratta solo di un’indiscrezione, anche se pare che Jasmine sia stata contattata dalla produzione del programma. Ecco perché le probabilità di vedere Jasmine Carrisi in Honduras salgono vertiginosamente.

La stessa Jasmine Carrisi ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo TV dove ha parlato anche di questa possibilità, senza lasciare intendere le sue intenzioni: “Sono indecisa, da un lato mi piacerebbe, dall’altro l’idea di sottrarre tempo ed energie alla musica mi blocca“, ha detto la figlia del celebre cantautore pugliese e della showgirl.

La produzione, sempre secondo le voci, gradirebbe una partecipazione di Jasmine in compagnia di sua madre, Loredana Lecciso. In questo modo si andrebbe a creare una dinamica che potrebbe scatenare una serie di scenari interessanti.

Jasmine Carrisi in Honduras con Loredana Lecciso?

D’altronde, come certamente ricordano i tanti fan dell’Isola dei Famosi, Loredana Lecciso è già stata concorrente del reality, pertanto non si farebbe problemi a vivere di nuovo questa esperienza assieme a sua figlia.

Anche Romina Carrisi, figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power, prese parte all’Isola dei Famosi, ma non fu un’avventura esaltante.

“Col senno del poi non avrei assolutamente partecipato perché non ero pronta e non avevo le giuste attrezzature, né emotive né psicologiche né fisiche, per affrontare un’esperienza del genere”, ha raccontato Romina, che poi ha aggiunto: “Oggi non accetterei nessun reality. Me li hanno proposti, ma io credo che non possa dare il mio meglio in un reality”.

Jasmine Carrisi è invece molto tentata dall’avventura in Honduras: la giovane cantante accetterà la proposta?