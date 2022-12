Lutto nel mondo dello spettacolo, il dolore di Antonella Clerici commuove i social

Era stata la stessa cantante a rivelare sui propri profili social di essere malata

Un momento di grande dolore per Antonella Clerici, che sui propri profili social ha condiviso con i suoi follower di aver subito una perdita.

La conduttrice ha infatti espresso il dolore per il lutto che sta vivendo attraverso un post che ha riscosso moltissimi commenti di supporto e di cordoglio, come quello della collega Mara Venier.

Lutto per Antonella Clerici, il dolore della conduttrice: “Ora insegna agli angeli a cantare”

Oltre alla seguitissima trasmissione “E’ sempre mezzogiorno” Antonella Clerici ha presentato un’altra trasmissione molto amata dal pubblico: ‘The Voice Senior’.

Fra i concorrenti dell’edizione 2021/2022 impossibile non ricordare Claudia Arvati, nota al grande pubblico per la trasmissione ma nel mondo dello spettacolo per essere corista dei grandi big della musica italiana.

La musicista di 62 anni aveva partecipato alla seconda edizione dello spin off del talent show targato Rai 1 prendendo parte al team di Gigi D’Alessio.

La sua voce angelica le aveva valso non solo l’amore del pubblico, ma anche l’arrivo in finale, sebbene a vincere l’edizione era poi stato Annibale Giannarelli.

Ed è proprio lei, purtroppo, che oggi è venuta a mancare.

Una perdita che ha toccato tantissimi volti noti del mondo dello spettacolo italiano, fra i quali Antonella Clerici, che ha voluto ricordare la cantante.

Nel toccante post su Instagram la conduttrice ha condiviso una foto che le ritrae insieme accompagnata da un toccante messaggio: “Ciao Claudia: ora insegna agli angeli a cantare”.

Oltre i centinaia di commenti, però, come anticipato la Clerici non è stata l’unica a ricordare la bravissima Claudia.

La Arvati, infatti, era nota anche per essere una delle storiche coriste di Claudio Baglioni, che ha voluto ricordarla così: “Ciao Claudia. La tua voce bellissima canterà sempre con noi”.

Anche Giorgia ha voluto dedicare un tributo alla collega: “Ciao Clà, risuona la tua voce nel silenzio”.

Claudia Arvati, però, non è stata solo la corista di Baglioni e di Giorgia, ma anche di altri big quali Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Renato Zero e Andrea Bocelli.

Celebri, inoltre, le sue partecipazioni a trasmissioni quali Carramba, La Corrida, Amici e Furore, oltre ad aver ricoperto il ruolo di corista per almeno 4 edizioni del Festival di Sanremo.

Non poteva mancare, ovviamente, il saluto di Gigi D’Alessio, che durante The Voice Senior ha collaborato con lei: “Da oggi sei la voce più bella del coro degli angeli. Ciao Claudia”.

Non solo il mondo della musica, però, ha voluto fare un tributo alla talentuosa cantante. Anche l’attrice Nancy Brilli, infatti, ha pubblicato una storia alla sua “Claudietta” che, come si legge su DiLei, è stata anche una bravissima doppiatrice per la Disney.

Un’artista a tutto tondo strappata, purtroppo, alla vita da una malattia di cui lei stessa aveva in più occasioni parlato, in particolare lo scorso luglio:

“Mi chiamo Claudia e sto per operarmi. È un appuntamento a cui non posso mancare ma se supero questa vinco 100 punti Millemiglia. E magari trovo il tasto CANC e fermo questa centrifuga. Sto provando a convincere il corpo ad allearsi con me e a surfare su questo stronzetto che mi zompetta dentro”.

Il suo spessore artistico, come dimostrato dai centinaia di messaggi di cordoglio, sarà consolazione per le persone che ha lasciato.