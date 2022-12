“Cuori pieni di dolore”: gli Stadio piangono Giovanni Pezzoli | Le canzoni per cui lo ricorderemo

L’annuncio è stato dato dalla band sui social, dove ci sono stati tantissimi messaggi di cordoglio

È deceduto durante la serata di ieri giovedì 29 novembre all’età di 70 anni Giovanni Pezzoli, batterista nonché co-fondatore degli stadio.

È stata proprio la band composta da Gaetano Curreri, Marco Nanni, Ricky Portera e Fabio Liberatori a comunicare la notizia sui canali social.

Giovanni Pezzoli, l’addio della band sui social

“Alle 21.00 di questa sera – hanno scritto gli Stadio sulle proprie pagine Facebook e Instagram – purtroppo Giovanni ci ha lasciato. I nostri pensieri e i nostri cuori sono pieni di dolore! Vogliamo ricordarlo con il suo sorriso e la voglia di fare musica per farci e farvi divertire. Ciao Giovanni”.

Classe 1952, Pezzoli nasce a Bologna dove fonda nel 1981 la band ‘Stadio’ assieme a Gaetano Curreri.

Il peggioramento delle condizioni di salute

Era il 2016 quando poche settimane dopo la vittoria a Sanremo con il brano ‘Un giorno mi dirai’, Curreri venne colto da un grave malore mentre faceva una gita in montagna.

Quel malore, purtroppo, lo costrinse ad allontanarsi dal mondo dei live.

Sul palco, infatti, venne sostituito in occasione dei concerti prima da Adriano Molinari e in seguito da Iarin Munari.

Lo scorso giugno il batterista si era recato in ospedale per alcuni aggiornamenti, fino a quando lo scorso novembre non si è verificato un peggioramento delle sue condizioni di salute.

“Giovanni non sta bene. Vi chiediamo di avere pazienza e pensare a Gio con tutta la positività possibile. Sono momenti difficili”, scrisse la band in un post sui social rivolto ai propri fan.

E ancora: “Gio in questo momento più che mai ha bisogno delle nostre energie positive, di tutto ciò che il vostro affetto può produrre di concreto e utile alla battaglia che sta combattendo”.

Lo scorso 7 dicembre, invece, la band aveva condiviso una foto più rassicurante che ritraeva Pezzoli dal letto d’ospedale con il respiratore nasale, il pollice alzato, un piccolo sorriso e la didascalia: “Durante la battaglia non è importante vincere o perdere, ma battersi e il nostro Gio è un great fighter!”.

Centinaia i commenti, i like e i messaggi di auguri, come centinaia lo sono in questa occasione.

Oltre ai fan anche i colleghi hanno voluto dedicare un ultimo saluto a Giovanni, persino il Comune di Bologna.

Fra i commenti quello di Max Giusti, Alexia, Eugenio Finardi e tanti altri.

Le canzoni più iconiche della band

Una carriera a dir poco prolifica quella di Pezzoli, che fin da giovanissimo negli anni ’60 muove i primi passi nella scena musicale bolognese.

A soli 18 anni la sua bravura gli vale un ingaggio da parte di Lucio Dalla, con cui continuerà a collaborare ininterrottamente fino al 1992.

Fra le canzoni più iconiche che hanno dato una vera e propria identità alla bandd’obbligo menzionare le prime due in assoluto: Grande figlio di puttana e Chi te l’ha detto.

Con il passare degli anni, ovviamente, lo stile della band si evolverà, dando vita a brani amatissimi dal pubblico quali ‘Sorprendimi’, contenuto nell’album ‘Occhi negli occhi’ del 2002.

Sempre di questo anno bellissima anche la canzone ‘Sei tutto quello che ho’, un vero e proprio inno di un uomo innamorato.

È invece con “Un giorno mi dirai” che Pezzoli e colleghi vincono la kermesse musicale di Sanremo. Il brano è tratto dall’album Miss Nostalgia.

Indimenticabili, poi, due altri brani, uno del 1997 e uno del 1995: ‘Ti mando un bacio’ e ‘Ballando al buio’.