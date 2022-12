Paolo Bonolis, la tenerissima foto col nipotino | Il web si scatena: a chi assomiglia?

Nonostante le festività natalizie alcuni dei programmi più amati dai telespettatori non sono andati in pausa, per la gioia dei tantissimi fan che hanno potuto continuare a seguirli anche durante i giorni di Natale.

Tra questi c’è anche il Grande Fratello VIP, che è andato in onda anche nei giorni di festa. La settima edizione del reality, condotta su Canale 5 da Alfonso Signorini, ha tenuto compagnia agli affezionati anche durante pranzi, cenoni, partite a carte e scorpacciate di dolci vari. Tuttavia, i fan del GF Vip non hanno potuto fare a meno di notare che nel famoso studio mancava una figura importante del reality. Stiamo parlando di Sonia Bruganelli, confermata anche quest’anno nel ruolo di opinionista del programma (assieme a Orietta Berti, che ha invece sostituito Adriana Volpe, ndr).

Tutti si sono accorti che al posto di Sonia Bruganelli è comparsa Soleil Sorge, un volto noto al grande pubblico anche per il suo passato da gieffina. Ma come mai questo avvicendamento?

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli negli USA per conoscere Sebastian

Si tratta semplicemente di una sostituzione temporanea, probabilmente per sole due puntate: oltre a quella di lunedì 26 dicembre, infatti, la Bruganelli dovrebbe saltare solo la puntata di lunedì 2 gennaio.

Come riportato anche da Leggo, la famiglia Bonolis-Bruganelli è volata negli Stati Uniti per celebrare la nascita di Sebastian Bonolis, nipote dell’opinionista del GF Vip e del famosissimo presentatore Paolo Bonolis.

Entrambi hanno scelto le festività natalizie per volare a New York e passare qualche giorno assieme al loro figlio, Stefano Bonolis, e a sua moglie Candice Hansen. La coppia ha potuto quindi far incontrare il loro primo figlio Sebastian, nato lo scorso ottobre, con i suoi nonni, Paolo e Sonia.

E’ la seconda volta che Paolo Bonolis può festeggiare da nonno: il 18 ottobre 2020 era infatti nato Theodor, il primo figlio di Martina Bonolis, nata dalla precedente unione del conduttore con la psicologa statunitense Diane Zoeller.

Tuttavia, negli scatti di famiglia condivisi su Instagram da Stefano Bonolis i fan non hanno potuto fare a meno di notare una grande felicità negli occhi di nonno Paolo e anche in quelli di nonna Sonia.

La somiglianza tra Bonolis e il nipotino: utenti scatenati

“Nonno – Zio – Zia – Sebastiano”, si legge nella didascalia delle immagini pubblicate su Instagram, dove spicca la foto di Paolo Bonolis che tiene suo nipote sulle ginocchia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da stefano.bonolis (@stefano.bonolis)

Tra i tanti commenti, molti utenti fanno notare come effettivamente il piccolo Sebastian somigli molto al suo celebre nonno. “Quanto ca**o assomiglia al nonno? Bellissimo”, si legge in uno dei commenti pubblicati sotto la foto di famiglia.

“Sia i figli che il nipote…assomigliano al nonno….auguri ai genitori e ai nonni”, scrive un altro fan, mentre c’è chi si limita ad un semplice “Identici”.