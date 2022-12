Yara Gambirasio, colpo di scena: si parla di depistaggio | Si riapre il caso?

La terribile vicenda di Yara Gambirasio, la 13enne scomparsa il 26 novembre 2010 da Brembate di Sopra (Bergamo) e ritrovata senza vita il 26 febbraio 2011 a Chignolo d’Isola, sempre nel bergamasco, continua a tenere banco anche a distanza di 12 anni dagli avvenimenti.

Come noto, per l’omicidio della 13enne è stato accusato il muratore Massimo Giuseppe Bossetti, il cui DNA nucleare è risultato sovrapponibile con quello rilevato sugli indumenti intimi di Yara Gambirasio. Per arrivare ad individuare il muratore di Mapello è stata condotta un’indagine sulla popolazione locale, effettuando il test del DNA a 25.700 persone. Tuttavia, da molto tempo la difesa di Bossetti contesta un aspetto, ovvero la non corretta conservazione dei 54 campioni di DNA individuati e rinvenuti sul corpo della giovane assassinata.

La difesa di Massimo Bossetti chiede da tempo di poter analizzare questi campioni e ora si è giunti ad un vero e proprio colpo di scena. Il pm di Bergamo, Laura Ruggeri, viene infatti indagata per depistaggio proprio in merito a questi campioni, come stabilito dal gip di Venezia Alberto Scaramuzza.

Il gip di Venezia, come riportato anche dall’Adnkronos, ha pertanto imposto “la necessità di un’estensione soggettiva dell’iscrizione nei suoi confronti”, in relazione al reato di frode in processo penale e depistaggio (articolo 375 del codice penale).

Lo spostamento dei campioni avrebbe deteriorato il DNA

Il reato contestato è punito con il carcere da 3 a 8 anni per coloro che “immutano artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato”, come chiaramente esplicato nel comma 1.

Come ricordato dall’Adnkronos, sono state archiviate le posizioni di Giovanni Petillo e Laura Epis, rispettivamente presidente della Prima sezione penale del tribunale di Bergamo e funzionaria responsabile dell’Ufficio corpi di reato.

Le 54 provette su cui si è concentrato il gip di Venezia sono state spostate dal frigorifero dell’ospedale San Raffaele di Milano all’ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Bergamo. Proprio questo cambio di destinazione, stando a quanto affermato dall’avvocato Claudio Salvagni, difensore del muratore bergamasco, avrebbe interrotto la catena del freddo causando un deterioramento del DNA.

Già il 26 novembre 2019 la difesa di Bossetti chiedeva di poter avere accesso ai campioni di DNA, ottenendo l’autorizzazione il giorno successivo. Tuttavia quell’indagine non potrà mai avvenire perché il pm Ruggeri ha già chiesto e ottenuto lo spostamento delle provette, che erano state tolte dal frigo il 21 novembre e consegnate ai carabinieri di Bergamo.

I 54 campioni del DNA prelevato dal corpo di Yara Gambirasio raggiungeranno quindi il tribunale solo il 2 dicembre 2019, ben 12 giorni dopo il loro spostamento dal San Raffaele.

Per Giovanni Petillo e Laura Epis non è emersa alcuna prova di voler falsificare o distruggere i campioni in questione, pertanto le loro posizioni sono state archiviate. Tocca ora al pm Laura Ruggeri riuscire a dimostrare la stessa cosa.