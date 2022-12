Il clamoroso rifiuto di Kate: la principessa ha detto no all’invito di Natale | Famiglia Reale sconvolta

Non è stato certamente un Natale come gli altri per la Famiglia Reale, che ha dovuto fare i conti con un’assenza molto dolorosa.

Queste festività natalizie, infatti, sono state le prime senza la regina Elisabetta II, venuta a mancare l’8 settembre 2022 all’età di 96 anni. Già lo scorso anno i membri della Corona britannica avevano sofferto molto la sedia vuota nel posto normalmente occupato dal principe Filippo, deceduto ad aprile 2021, ma la tristezza provata quest’anno è doppia. Alla regina Elisabetta II è succeduto suo figlio, il principe Carlo, divenuto re Carlo III. Fin da subito il nuovo sovrano ha fatto capire di voler mantenere alcune tradizioni di famiglia, tra cui il banchetto di Natale nella tenuta di Sandringham.

Anche il principe William e sua moglie, Kate Middleton, hanno preso parte al cenone della vigilia di Natale a Sandringham: l’ex Duchessa di Cambridge, divenuta ora Principessa di Galles (come Lady Diana, ndr), ha ottenuto come regalo dal re Carlo III un altro titolo nobiliare, ovvero quello di Colonel of the Irish Guards (Colonnello Onorario delle Guardie Irlandesi).

Sebbene il principe William e Kate Middleton siano ormai abituati a trascorrere il Natale a Sandringham con gli altri reali, il Daily Star sottolinea come ci sia stato un anno in cui la principessa del Galles ha rifiutato l’invito.

Il “no” di Kate all’invito di William: l’ultimatum della principessa

L’esperta reale Tina Brown, che ha scritto il volume The Palace Papers, ha detto che Kate è rimasta poco colpita quando William l’ha invitata a partecipare ai festeggiamenti nella residenza di Norfolk nel 2006, prima che il principe e la principessa del Galles convolassero a nozze.

“Prima della laurea [alla Royal Military Academy Sandhurst], William aveva rivolto alla sua ragazza l’ambito invito a unirsi a lui all’annuale festa di Natale della Regina a Sandringham”, ha scritto Tina Brown nel libro.

Ma Kate ha finito per rifiutare l’invito e ha addirittura imposto a William un ultimatum.

“Kate ha fatto chiaramente capire che non sarebbe andata a un raduno così significativo della Famiglia Reale prima di aver ricevuto un anello al dito“, ha aggiunto l’esperta reale.

L’ex Duchessa di Cambridge, che all’epoca aveva 24 anni, decise quindi di passare il Natale in Scozia con i suoi genitori, “che avevano affittato una casa nel Perthshire per le vacanze”.

Quanto affermato da Tina Brown trova riscontro nelle affermazioni fatte nella biografia Battle of Brothers dello storico Robert Lacey.

“Io a Sandringham a Natale? Solo da fidanzata”

Lacey ha riportato che quello stesso anno una giovane Kate ha rifiutato un invito della stessa regina Elisabetta II, aggiungendo che “sarebbe andata a Sandringham il giorno di Natale solo da fidanzata, con un anello al dito per poterlo dimostrare”.

Fidanzamento che è effettivamente arrivato, anche se molto tempo dopo: William e Kate hanno ufficializzato la loro unione nel novembre 2010. Nei giorni di Natale del 2011 Kate Middleton si è finalmente recata a Sandringham come fidanzata di William. Oggi la principessa indossa un anello di fidanzamento ovale con zaffiro che un tempo apparteneva alla principessa Diana.