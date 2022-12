Vittorio Sgarbi “uccide” in diretta Pippo Baudo: le sue incredibili parole – VIDEO

Il 2022 è stato purtroppo anche l’anno in cui abbiamo dovuto dire addio a tanti personaggi famosi del mondo del cinema, della televisione e della musica.

In questi ultimi 12 mesi abbiamo infatti salutato figure che erano ormai diventate quasi ‘di famiglia’, dati i tanti anni in cui apparivano in televisione con i loro programmi. Basti pensare a Piero Angela, scomparso il 13 agosto 2022 all’età di 93 anni (di cui circa 70 dedicati alla divulgazione scientifica), ma anche Eugenio Scalfari e Monica Vitti, David Sassoli, Catherine Spaak e molti altri ancora. A volte può capitare di non ricordare se un vip – specialmente se ha una certa età – è venuto a mancare o se invece è ancora vivo e vegeto.

Vittorio Sgarbi è evidentemente incappato in questo problema, vista la gaffe di cui si è reso protagonista durante una puntata di Oggi è un altro giorno.

Il celebre critico d’arte è stato infatti ospite della trasmissione Rai condotta da Serena Bortone. Nello studio di Oggi è un altro giorno si stava parlando proprio della carriera di Sgarbi, quando ad un certo punto l’attuale sindaco di Sutri (Viterbo) si è lasciato andare ad un’esternazione che ha lasciato di stucco la conduttrice e tutto il pubblico.

Vittorio Sgarbi e la gaffe su Pippo Baudo: gelo in studio

Durante la puntata del 30 dicembre di Oggi è un altro giorno il critico d’arte è parso infatti convinto che un famosissimo personaggio del mondo dello spettacolo non fosse più tra noi. Le parole del sottosegretario alla cultura del governo Meloni, che ha chiesto lumi proprio a Serena Bortone in merito, hanno lasciato spiazzati i telespettatori. Ma chi è il personaggio che Vittorio Sgarbi ha dato per morto?

“La televisione di Raffaella Carrà era senza errori, era impossibile litigare con lei – aveva detto il sindaco di Sutri poco prima della gaffe – Le poche volte che io ho fatto una tv un po’ distruttiva da lei siamo stati scomunicati dal Papa. Era stupita che io potessi creare disordine”.

Sgarbi che crede che Pippo Baudo sia morto

Subito dopo è arrivato il grande momento di imbarazzo: “Pippo Baudo è scomparso da poco, è scomparso o no? Ah, è vivo? Siamo sicuri? Me l’hanno detto ieri”.

Serena Bortone ha provato subito a mettere una toppa, replicando a Sgarbi con la sua consueta simpatia: “Ma smettila, certo che è vivo. Diciamo che gli allunghiamo la vita”.

Pippo Baudo detiene il record di conduzioni di Sanremo

A quel punto Sgarbi si è mostrato compiaciuto per la notizia di Baudo ancora in vita: “Per fortuna, è una notizia che ho letto veramente”.

Pippo Baudo, autentica leggenda della televisione italiana, ha compiuto 86 anni lo scorso 7 giugno. Tra le sue principali conduzioni televisive si ricordano ovviamente i tanti Festival di Sanremo: il presentatore siciliano detiene il record, dato che ha diretto ben 13 Festival sanremesi.