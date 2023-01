Come sta Stefano Tacconi? Quel gesto di Walter Zenga e un’amicizia al di là dei colori

Stefano Tacconi dopo l’ischemia cerebrale. Come sta? Ne ha parlatot il figlio Andrea in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

Bandiera della Juventus con nove stagioni a difendere la porta dei bianconeri (con 382 gare complessive e anche diversi titoli vinti, fra cui la Coppa dei Campioni del 1984/85) Stefano Tacconi è stato colpito ad inizio dell’anno scorso da un’ischemia cerebrale e si è trovato ricoverato in prognosi riservata a lottare tra la vita e la morte.

Tanta è stata la paura per il portiere classe ’57, nato a Perugia e protagonista di due importanti parentesi tra Campania (ha difeso la porta dell’Avellino nei tre anni della Serie A ad inizio anni ’80) e Genova (spanda rossoblu, a fine carriera fino a dicembre 1994).

Ma adesso, poco alla volta, pare stia recuperando – come raccontato dal figlio Andrea in un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha racconato che porterà presto il padre allo stadio a vedere la sua Juventus.

Perché il calcio, per lui, potrebbe avere un valore terapeutico:

“Secondo i medici, il pallone è quello che può aiutarlo ad accelerare i miglioramenti e a ritrovare pienamente un contatto con la realtà. Un giorno, da solo, sulla sua carrozzina, si è spostato dalla camera alla piccola sala tv del centro riabilitativo. Non so come, papà ha acceso la tv, ha cominciato a schiacciare i tasti del telecomando e alla fine ha trovato il canale giusto. Da allora non si è più staccato dallo schermo. Ha visto credo tutte le partite del Mondiale e i medici sono convinti che gli abbia fatto bene, perché il calcio ha fatto sempre parte della sua vita”.

Stefano Tacconi e quell’amcizia con il rivale di sempre Walter Zenga

Ma a colpire sono le parole del figlio Andrea sulla vicinaza di tanti ex compagni ed avversari, come ad esempio quella di Walter Zenga, suo eterno rivale (in Nazionale, quando i due giocavano per Inter e Juventus, ma non solo – ci torneremo dopo le parole di Andrea Tacconi):

“Papà parla sempre del passato, magari è un po’ confuso, ogni tanto gli capita di scambiare i piani, ad esempio mi dice “oggi gioca Platini contro Maradona”. Ma sta meglio e con la sua forza regala energia a tutti noi. La Juve si è sempre interessata, ma ci hanno scritto in tanti, ex calciatori e tifosi di tutte le squadre, non soltanto della Juve, ma anche del Milan, dell’Inter, di tanti club. Zenga chiede sempre notizie, come Zoff, Schillaci, Ferrara e altri ancora”.

Walter Zenga e Stefano Tacconi hanno rappresentato un’era per la difesa dei pali in terra italiana: sono stati coloro i quali hanno raccolto l’eredità di Dino Zoff, portando il ruolo verso la modernità (sebbene ancora ben distante dalla post-modernità odierna, col portiere quasi libero).

Tre anni di differenza tra i due (Tacconi del 1957, Zenga del 1960) hanno in comune parecchie cose: hanno condiviso un anno nelle giovanili dell’Inter (Tacconi ha difeso la porta della Primavera nerazzurra nella stagione 1975/76, Zenga ha fatto tutta la trafila), hanno difeso la porta della Sambenedettese passadosi la staffetta e, infine, hanno chiuso la carriera o quasi a Genova (sebbene su due sponde diverse).

E, a distanza di tempo, un rapporto ancora solido, nonostante gli anni, le problematiche di salute e tutto.