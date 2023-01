Malore improvviso: Pamela muore a soli 8 anni | Famiglia distrutta, tutta la città in lacrime

In quella che doveva essere una giornata di festa per l’inizio di un nuovo anno, la città di Vasto (Chieti) si è invece svegliata con una terribile notizia che ha gettato nello sconforto tutti i suoi abitanti.

Nelle prime ore di Capodanno, infatti, è venuta a mancare Pamela Battaglia, una bambina di soli 8 anni, strappata alla vita da un arresto cardiocircolatorio. Come riportato anche dal quotidiano Leggo, i genitori della piccola hanno lanciato l’allarme quando si sono accorti che Pamela non stava affatto bene.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un’ambulanza e anche i carabinieri. I sanitari si sono subito resi conto che la situazione era grave e per questo è stato fatto alzare in volo l’elisoccorso da Pescara. Alla piccola sono state subito praticate le manovre di rianimazione con l’immediato trasporto al San Pio da Pietrelcina di Vasto, ma una volta giunta in ospedale la bambina è deceduta.

Stando a quanto trapelato dagli ambienti sanitari, sembra che nei giorni scorsi la piccola sia stata colta da un’influenza.

L’annuncio dell’Agenzia Funebre Lemme, pubblicato sui social, ha lasciato sgomenti tutti coloro che conoscevano la piccola Pamela ma anche il resto dei cittadini vastesi, senza parole di fronte ad una tragedia di tali proporzioni.

Il sindaco Menna: “Immane tragedia, dolore immenso”

La mamma della bimba, Grazia, suo papà Giuseppe e il fratello Cesare sono devastati dal dolore. I funerali sono in programma oggi, lunedì 2 gennaio, alle ore 15:30 nella Parrocchia di Santa Maria Maggiore.

L’intera comunità di Vasto si è stretta intorno alla famiglia della piccola Pamela. Il sindaco della città adriatica, Francesco Menna, ha pubblicato un post sui social per esprimere tutto il suo cordoglio per questa morte così straziante.

“Mi stringo con immenso dolore accanto ai familiari della piccola Pamela di soli otto anni che questa mattina è volata in cielo – ha scritto il sindaco Menna – Possano loro trovare conforto e pace dinanzi a questa immane tragedia che ha sconvolto le loro vite. E a Te, piccolo Angelo, dico … vola in alto e proteggi e prenditi cura della tua famiglia! A Dio, Pamela!”.

Anche l’Assessore all’Istruzione del Comune di Vasto, Anna Bosco, si è affidata ai social per manifestare la propria massima vicinanza alla famiglia della piccola Pamela.

“E’ volata in cielo tra gli angeli”

“Esprimo profondo sgomento per la prematura scomparsa, a soli 8 anni, della piccola Pamela Battaglia – le parole dell’assessore Bosco – Una notizia che ha spezzato il fiato e il cuore di tutti, non lasciando spazio alle parole. Ai genitori ed alla sua famiglia, ai suoi compagni della scuola Martella ed ha chi l’ha conosciuta il mio affetto e la mia vicinanza. Riposa in pace, stella in cielo”.

Pamela frequentava la scuola primaria Luigi Martella, a Vasto. Tutti la descrivono come una bambina sorridente e serena. I suoi genitori, nel manifesto che annuncia la sua scomparsa, hanno scritto che la piccola “è volata in cielo tra gli angeli”.