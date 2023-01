Vita fino a oltre 100 anni, addio al cancro e al lavoro | Le previsioni di 100 anni fa

Ogni volta che comincia un nuovo anno ci si chiede se potrà essere migliore di quello che si è appena concluso.

Negli ultimi tempi questo auspicio viene rimarcato con maggiore forza, visto che negli anni più recenti il mondo si è ritrovato ad affrontare una serie di emergenze e cataclismi. La prima cosa che viene in mente è ovviamente la pandemia di Covid-19, che ancora preoccupa per la possibile insorgenza di nuove varianti; a seguire la guerra in Ucraina e il timore dello scoppio di un conflitto nucleare che avrebbe conseguenze catastrofiche per l’intero pianeta.

E poi ancora cambiamento climatico, eventi atmosferici violenti e imprevedibili, terremoti, inondazioni, eruzioni: tutte situazioni che si sono verificate anche lo scorso anno e che hanno creato non pochi problemi alla popolazione.

In molti scelgono di affidarsi anche alle previsioni degli astrologi: alcuni ritengono credibili anche quelle dei chiaroveggenti, come ad esempio quelle di Baba Vanga, la “Nostradamus dei Balcani”.

Come immaginavano il 2023 un secolo fa? Dalle ore di lavoro al cancro

Come riportato da Dagospia, anche un secolo fa si cercava di fare previsioni, anche se più a lungo termine. Il sito diretto da Roberto D’Agostino ha riportato le profezie che venivano fatte nel 1923 e che riguardavano proprio l’epoca in cui stiamo vivendo.

L’eccellente lavoro di ricerca è stato eseguito da Paul Fairie, ricercatore all’Università di Calgary, in Canada. Fairie è riuscito a raccogliere tutte le profezie che i giornali del 1923 hanno fatto sul 2023, immaginando come poteva essere il mondo a distanza di cento anni.

Stando ai ritagli pubblicati da Fairie su Twitter, i giornali dell’epoca ritenevano che al giorno d’oggi la giornata di lavoro sarebbe stata di sole 4 ore. E non è tutto, perché sempre nel 1923 si pensava che dopo 100 anni tutte le persone sarebbero state bellissime e che l’aspettativa di vita sarebbe migliorata talmente tanto da consentire agli esseri umani di vivere anche fino a 300 anni.

Naturalmente sui giornali dell’epoca si immaginava anche un grande miglioramento nella medicina, ed effettivamente in un secolo si sono compiuti passi da gigante. Tuttavia, i giornali del 1923 ritenevano che a distanza di 100 anni il cancro sarebbe diventato solo un brutto ricordo.

Purtroppo la profezia non è stata azzeccata, dato che ancora oggi nel mondo muoiono di cancro oltre 10 milioni di persone (180.000 solo in Italia).

Telefoni grandi come orologi, la profezia “indovinata”

Nel 1923 si pensava anche che a distanza di un secolo gli esseri umani sarebbero riusciti a comunicare attraverso la telepatia e che la guerra sarebbe stata “senza fili”.

Ma c’è qualcosa che i giornali del 1923 hanno azzeccato in pieno? In realtà sì, dato che i quotidiani di un secolo fa sostenevano che nel 2023 avremmo comunicato con dei telefoni che avrebbero avuto le stesse dimensioni degli orologi.