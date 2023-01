Morte Gianluca Vialli, dopo Mihajlovic nuovo lutto per la Samp | Che fine hanno fatto quei campioni?

Con la morte di Gianluca Vialli se ne va un altro pezzo da novanta della Sampdoria dello scudetto: che fine hanno fatto gli altri protagonisti?

A tre settimane di distanza dalla morte di Sinisa Mihajlovic – morto a causa del riacutizzarsi della leucemia mieloide – si è spento oggi anche Gianluca Vialli, anche lui da tempo in lotta contro il cancro, un tumore al pancreas che si è ripresentato nei mesi scorsi in forma molto più aggressiva della prima volta e che non gli ha lasciato scampo.

Ad unire questi due grandi ex calciatori non è stata solo la triste sorte, ma anche e soprattutto un passato da protagonisti nella Sampdoria, nel prime delle loro carriere da calciatori. Entrambi, infatti, erano parte della Sampdoria dei miracoli, quella squadra che ha raggiunto il tetto del campionato italiano e che ha sfiorato anche quello d’Europa.

Un’epopea incredibile e probabilmente irripetibile nel calcio moderno – per quanto ci siano eccezioni come il Leicester di Claudio Ranieri – sempre più condizionato dalle differenze economiche tra i top club ed il resto delle squadre. Se in quegli anni, infatti era possibile costruire una squadra sui giovani, oggi i talenti più fulgidi del calcio mondiale vengono prenotati con largo anticipo dai top club, anche a costo di fargli passare in panchina tutta la prima parte della carriera (basti pensare a Rodrygo nel Real Madrid o a Julian Alvarez nel City).

La Sampdoria di Vialli e Mancini: i gemelli del gol

L’epoca d’oro della Sampdoria è iniziata nel 1984, anno in cui nel club ligure sono giunti due giovani talenti del calcio italiano: Gianluca Vialli e Roberto Mancini. Il “Mancio” in realtà era giunto due anni prima, ma nonostante il talento non era riuscito a fare elevare lo status della squadra doriana. Con l’arrivo di Vialli, il genio di Mancini veniva capitalizzato dalla vena realizzativa di Vialli e per tutte le difese italiane cominciarono i problemi. La loro intesa era tale che cominciarono ad essere chiamati “i gemelli del gol”.

Nel 1985 è arrivato il primo trofeo, la Coppa Italia, competizione in cui sono arrivati in finale anche nei due anni successivi, vincendola nuovamente nel 1987. A distanza di due anni da quella seconda affermazione è arrivato anche la terza vittoria nella Coppa Italia del 1989 (anno in cui vinse anche la Coppa delle Coppe). Quelli erano gli anni del Milan degli olandesi e del Napoli di Maradona, squadre che sul finire degli anni ’80 si divisero i trionfi del campionato, un duopolio interrotto solo due volte, la prima dall’Inter di Mattheus e la seconda proprio dalla Sampdoria di Vialli e Mancini.

Lo scudetto per la Samp è giunto nella stagione ’90-’91, al culmine di un progetto vincente che ormai stava mostrando i propri frutti da qualche anno. Nella stagione successiva, la prima e unica della Samp in Coppa dei Campioni, la squarda ligure ha sfiorato l’impresa suprema arrivando in finale, ma il Barcellona gli impedì di chiudere un ciclo perfetto e di scrivere quella che sarebbe diventata la pagina più bella della storia del calcio.

Che fine hanno fatto i protagonisti del ciclo vincente della Sampdoria?

Oltre a Vialli e Mancini, quella Sampdoria poteva contare su calciatori di grande talento. Uno di questi era sicuramente il portiere Gianluca Pagliuca, successivamente estremo difensore dell’Inter e per anni portiere titolare della nazionale di calcio. Dopo il ritito, il portierone azzurro ha intrapreso la carriera da allenatore, ma è anche stato il preparatore atletico dei portieri del Bologna sino al 2020.

I successi della Samp non sarebbero potuti esistere senza una difesa impenetrabile e a guidarla era Pietro Vierchowod. Difensore arcigno e intelligente, dopo il ritiro ha lavorato in televisione come opinionista di calcio. Al suo fianco c’era il capitano Luca Pellegrini, il quale dopo il ritiro ha avviato una carriera in ambito portuale, ma saltuariamente ha collaborato con Sky in veste di opinionista.

Il centrocampo era gestito dalla mente di Cerezo, centrocampista brasiliano dalle grandi doti tecniche che ha allenato a lungo ma con risultati decisamente inferiori a quelli ottenuti da calciatore. Ma anche dai polmoni di Attilio Lombardo, anche lui passato dalla panchina prima di abbandonare il mondo del calcio, e dall’intelligenza tattica di Giuseppe Dossena, oggi uno dei telecronisti più noti della televisione.