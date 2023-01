Morte Vialli, le struggenti parole di Roberto Mancini | Il Ct azzurro “sta versando tantissime lacrime”

Ha suscitato enorme commozione la morte di Gianluca Vialli, venuto a mancare nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 gennaio nella clinica di Londra in cui era ricoverato da circa due settimane per il riacutizzarsi del tumore al pancreas che lo affliggeva da diversi anni.

Il 14 dicembre l’ex bomber di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea annunciava il suo stop agli impegni con la Nazionale per concentrarsi unicamente sulla battaglia contro il cancro. Qualche giorno dopo è arrivata la notizia dell’aggravamento e del ricovero nella capitale britannica. Le visite della madre 87enne e degli amici di una vita avevano già lasciato immaginare quanto la situazione fosse davvero molto delicata.

Tra i tanti che si sono recati a Londra negli ultimi giorni di vita di Vialli non poteva mancare Roberto Mancini, amico fraterno e compagno d’attacco in quella leggendaria Sampdoria che vinse uno straordinario scudetto nel 1991 e arrivò ad un passo dal titolo di Campione d’Europa, perdendo l’anno successivo la finale di Coppa dei Campioni a Wembley contro il Barcellona (0-1).

Proprio Wembley, quasi 30 anni dopo, ha risarcito Vialli e Mancini: in queste ore l’immagine dei due grandi amici abbracciati e in lacrime subito dopo il successo dell’Italia ai rigori contro l’Inghilterra ha fatto il giro del web.

Vialli, l’ultima visita di Mancini: “Privo di forze, ma lucidissimo”

Un abbraccio che il 29 dicembre scorso Roberto Mancini ha voluto di nuovo dare a Gianluca Vialli, prima di doverlo salutare per sempre.

“Era privo di forze, con poca voce, ma lucidissimo. Un leone fino all’ultimo – le parole del ct della Nazionale italiana riportate dalla Gazzetta dello Sport – Abbiamo parlato un po’ di tutto, mi ha chiesto perfino com’era andato lo stage di dicembre con i giovani. Anzi, mi ha riempito di domande: voleva sapere tutto, ci teneva a conoscere i progressi del nostro progetto. Una settimana prima Gianluca mi aveva chiesto di aspettare, voleva riservare tutte le sue energie migliori all’ultima fase della sua lotta”.

“Ha avuto un ruolo decisivo per la conquista del titolo europeo – ha poi aggiunto Mancini – I giocatori lo amavano. Gianluca ha avuto la forza e ci ha dato un coraggio che non conoscevamo e che lui usava per combattere la malattia tanto da starci accanto fino a che ha potuto”.

“Un pezzo importantissimo della sua vita se ne va”

La sofferenza che sta provando in queste ore Roberto Mancini è enorme, come rivelato anche dal famoso giornalista Ivan Zazzaroni, attuale direttore del Corriere dello Sport e grande amico del commissario tecnico azzurro.

“Roberto Mancini sta versando tantissime lacrime. Dopo la morte di Sinisa Mihajlovic e di Luca, vuol dire che un pezzo importantissimo della sua vita se ne va”, ha detto Zazzaroni, che poi ha speso qualche parola anche per Vialli: “Con lui 39 anni di conoscenza, non ce la faccio. Mi disse: ‘Voi giornalisti mi descrivete come una persona più intelligente di quello che sono'”.