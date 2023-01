“Sei una morta di fame” | Nella casa del GF Vip si arriva alle mani

La settima edizione del Grande Fratello VIP è stata caratterizzata da molti colpi di scena fin dai primi giorni.

Lo sanno bene i fan del reality condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini, che hanno assistito in questi mesi a scontri, litigi, chiarimenti, tensioni, imbarazzi, avvicinamenti amorosi, allontanamenti, accuse e chi più ne ha più ne metta. Come accaduto spesso anche nelle passate edizioni, anche la gelosia è un elemento che non manca all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Già nelle scorse settimane era stata protagonista in tal senso Oriana Marzoli, prima sedotta e poi abbandonata da Antonino Spinalbese, specialmente dopo il nuovo ingresso nella Casa – ma solo come ospite per una settimana, ndr – di Ginevra Lamborghini.

La venezuelana, a quanto pare, ha dato di nuovo vita ad un litigio con una coinquilina, anche se tutto è partito da uno scontro al veleno tra questa persona e un’altra partecipante al GF Vip. Ma andiamo con ordine.

Dana litiga con Giaele e spintona Oriana: scoppia la rissa

La tensione, infatti, è salita ai livelli di guardia tra Dana Saber e Giaele De Donà. Il motivo? La Saber non avrebbe digerito quanto accaduto al gioco della bottiglia, dove Giaele De Donà è riuscita a baciare Andrea Maestrelli. Impresa che non è invece riuscita all’attrice e modella di origini italo-marocchine, che ha ammesso di provare un’attrazione nei confronti dell’affascinante concorrente di questa settima edizione del reality.

Per questo Dana Saber non ha fatto nulla per mascherare la sua forte gelosia nei confronti di Giaele De Donà, che invece si è concessa un bacio alla francese con Maestrelli. In realtà, tra le due si percepiva già una certa elettricità: Giaele e Dana avevano discusso per un piatto di pasta e la lite è proseguita per tutta la giornata.

“Sei una morta di fame, ti attacchi a un piatto di pasta! Sei una senza personalità, io a una come te qua fuori neanche parlerei perché non hai personalità – ha detto Dana Saber – Cosa ne sai cosa ho fatto con la pasta e cosa ho detto ad Edoardo. Non eri impegnata a limonare Andrea? Continua a fare la lecchina di Oriana”.

“Se stai rosicando perché al gioco della bottiglia ho baciato Andrea non è colpa mia! Scusa eh se non sei uscita te! Ma stai ancora rosicando?”, la risposta di Giaele, che poi ha aggiunto: “Al gioco della bottiglia ti sei alzata e te ne sei andata perché non uscivi mai te, poverina, stai ancora parlando”.

Rissa al GF Vip, l’intervento di Giaele De Donà

Dana Saber, ad un certo punto, si alza e fa per andare via, ma si trova Oriana Marzoli alla porta. L’attrice spintona via la venezuelana, scatenando la sua reazione: “Ma che c…o fai?”, ha urlato Oriana, prima che le due venissero praticamente alle mani.

prima di dire che dana spintona oriana sentite edo che dice “dai oriana” perché anche lui ha capito che stava bloccando la porta per non farla passare #gfvip #donnalisi pic.twitter.com/4uduZPKWAP — ectoplasma (@futurelenoire) January 6, 2023

“Le mani addosso non si mettono!”, ha detto Giaele, che è subito intervenuta per sedare la lite.

Cosa accadrà nei prossimi giorni? I fan del GF Vip si chiedono se sia finita qui o se invece assisteremo ad altre furiose litigate.