GF Vip, Oriana Marzoli rischia tutto: “Cos’è questa musica di me**a?” | Con chi ce l’ha?

Il commento dell’influencer venenzuelana ha scatenato la reazione a catena dei fan del cantante, che non perdoneranno la spontanea considerazione della gieffina…

Continua a far parlare di sé Oriana Marzoli, l’influencer venezuelana nonché una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello Vip.

Questa volta, però, a far finire la vippona al centro delle polemiche non è uno dei flirt che l’ha vista protagonista (vedi l’ultimo appassionato bacio con Daniele Del Moro…) ma un’esternazione poco felice fatta proprio nella casa del GF.

La considerazione fatta dalla gieffina, riguardante un’artista nostrano molto amato sui social, non è piaciuta per nulla agli utenti e all’enorme community che lo segue, che molto probabilmente non le perdoneranno questo scivolone.

GF Vip, Oriana Marzoli rischia tutto dopo la frase sul famoso rapper

In un mondo dove gli influencer riescono ad avere un impatto e un seguito senza pari su, letteralmente, milioni di persone, fare considerazioni su questi personaggi può rivelarsi purtroppo, un’arma a doppio taglio.

E Oriana Marzoli, che lo fa di professione, dovrebbe saperlo bene.

E la gieffina sudamericana si è ritrovata ad insultare senza saperlo nientepopodimeno che Fedez.

Mentre si trovava nella casa più spiata d’Italia, infatti, è partita una canzone del noto rapper milanese, che l’influencer non ha per niente gradito: Viola.

La Marzoli, sentito il brano, si è innervosita e ha gridato: “Cos’è questa musica di m***, mettete un po’ di latino, che schifo!”.

Una frase che non è per niente piaciuta ai fan del cantante nonché marito della regina delle influencer nostrane: Chiara Ferragni.

I due sono infatti oramai intoccabili, e chiunque provi a scagliarsi contro di loro ha di contro orde di fan indignati, al punto da lanciare l’hashtag #orianafuori e #fuorioriana.

Questi ultimi, sentita l’esternazione della gieffina, si sono riversati immediatamente sui social definendo la sua frase come fortemente offensiva, ma dal canto loro non sono mancate offese veramente molto pesanti.

Più che fan, infatti, gli utenti si sono rivelati dei veri e propri hater, e hanno twittato frasi molto offensive su Oriana.

I paladini dei Ferragnez non sono stati particolarmente coerenti, considerando anche tutte le enormi propagande della coppia contro body shaming, insulti sessisti e via dicendo.

Un meccanismo che sicuramente penalizzerà fortemente la Marzoli.

Dal punto di vista strategico, infatti, la gieffina ha fatto un passo falso non indifferente.

Ricordate la polemica su Sanremo, quando Fedez arrivò secondo assieme a Francesca Michielin dopo che la Ferragni mobilitò al televoto migliaia e migliaia di follower?

Ecco, quegli stessi follower non perdoneranno il commento della Venezuelana, che in caso di televoto si troverà contro una community gigantesca che difende in modo cieco (e spesso sconsiderato) i suoi paladini.

Una frase fuori posto detta nel momento sbagliato, considerando che l’influencer sudamericana punta dritto alla vittoria, che potrebbe essere compromessa dal suo commento.