Suora sexy in posa per scattare foto in chiesa viene acciata in malo modo | Il video diventa virale

Avevano scelto una chiesa per scattare qualche foto, ma la loro idea non è affatto piaciuta ad un fedele che li ha cacciati senza troppi giri di parole.

La storia raccontata da Dagospia arriva dall’Australia, precisamente da Sydney, dove un fedele si è accorto di ciò che stava accadendo all’interno di uno degli edifici religiosi della nota città oceanica. Il luogo in questione è la Cattedrale di St. Mary, il principale luogo di culto cattolico della città australiana, dedicata a Maria madre di Gesù (che è anche patrona dell’Australia, ndr).

Un fedele che frequenta la Cattedrale, Charlie Bakhos, si trovava proprio all’interno dell’edificio religioso quando si è accorto di qualcosa di molto strano e sconveniente.

L’uomo ha notato una donna con un abito da suora, e fin qui potrebbe sembrare tutto normale. Tuttavia, Charlie Bakhos si è accorto che la donna non aveva il classico abito da monaca, ma indossava anche dei tacchi alti, le calze bianche al ginocchio e una lingerie mozzafiato.

“Andatevene”: il fedele caccia la ‘suora sexy’ e i fotografi

Sempre il fedele ha notato anche che la “suora” non era da sola, ma si trovava in compagnia di altre tre persone. L’uomo ha immaginato che si trattasse di un servizio fotografico e ha iniziato a filmare la scena, prima di rivolgersi direttamente alla donna e agli altri tre individui chiedendo loro di lasciare la Cattedrale di St. Mary.

Nel filmato girato da Charlie Bakhos si sentono chiaramente le parole dell’uomo rivolte al gruppo che voleva scattare delle foto all’interno della chiesa di Sydney.

“Non so chi vi abbia dato il permesso di scattare foto in questo modo qui alla cattedrale – afferma il fedele – Prendete le vostre cose e andatevene”.

Un avvertimento che sembra sia stato recepito dalla donna e dagli altri tre soggetti, che hanno raccolto la loro attrezzatura e si sono allontanati dall’edificio religioso.

Charlie Bakhos ha anche chiesto al fotografo di cancellare le immagini scattate con la sua macchina fotografica, facendo notare al gruppo che all’ingresso della Cattedrale di St. Mary è affisso un cartello dove viene chiaramente spiegato che non si possono scattare foto all’interno della chiesa.

Sui social tanti elogi a Charlie Bakhos

“Non si scattano foto qui senza autorizzazione”, ha detto l’uomo al gruppo. Il fotografo ha quindi provveduto a cancellare le immagini dalla sua macchina fotografica.

Il filmato girato dal fedele ha riscosso un certo successo sui social, specialmente su Twitter. Sono in molti, infatti, ad aver fatto i complimenti a Charlie Bakhos per il suo intervento: tanti utenti hanno voluto sottolineare come gli edifici religiosi vadano rispettati e che nei luoghi sacri è opportuno indossare un abbigliamento consono.