Michael Schumacher, le foto shock sul letto | L’orribile gesto di un (ex) amico

La sete di denaro e notorietà porta anche a rovinare preziose amicizie arrivando anche a violare la privacy di un’intera famiglia. Ecco cosa ha fatto un amico del campione di Formula 1 Michael Schumacher dopo il grave incidente sugli sci

Sulla vita privata di Michael Schumacher dal giorno del tragico incidente sugli sci del dicembre 2013 vige il massimo riserbo. Le informazioni che trapelano dalla famiglia sono praticamente nulle.

Scarne e trasmesse con il contagocce invece sono quelle comunicate dai suoi colleghi e amici del mondo della Formula 1 e, in ogni caso, non permettono di comprendere molto sull’attuale stato di salute del campione. Ma c’è chi, nella sfera dei suoi più cari amici, ha pensato bene di fare il furbo e cercare di dare una svolta alla propria vita a discapito di quella di Schumi.

L’amico di famiglia e quel terribile gesto davanti al letto di Schumi

Scattando di nascosto una serie di foto che ritraggono il pilota sul letto, per poi provare a venderle per una somma da urlo. L’assurda vicenda risalirebbe a tre anni dopo l’incidente e la persona in questione sarebbe un presunto amico non solo di Schumacher ma di tutta la famiglia: con il pretesto di vederlo gli avrebbe scattato alcune istantanee con il solo scopo di rivenderle ai giornali. Uno ‘scoop’ che ha però fatto storcere il naso ai magazine scandalistici, consapevoli del polverone che si sarebbe sollevato in caso di una loro pubblicazione, che hanno rifiutato.

Tutto ciò che si conosce è il fatto che l’ex pilota della Ferrari in quegli scatti sarebbe ritratto a letto e che l’episodio sarebbe avvenuto nella villa svizzera di Gland dove all’epoca la famiglia del campione risiedeva, prima di decidere di trasferirsi alle Baleari. L’orribile retroscena è venuto alla luce ad oltre nove anni da quel drammatico giorno nel quale tutto cambiò per loro e, stando a quanto emerso, quello che moglie e figli di Schumacher consideravano un amico tentò di ricavarci addirittura un milione di euro.

Nessun giornale ha accettato di pubblicarle

Una cifra probabilmente alla portata di alcune testate europee che però, per ovvie ragioni, dissero di no. Del resto si tratta di immagini assolutamente impossibili da divulgare perché la famiglia agirebbe immediatamente a livello legale per tutelare la propria privacy ed impedirne la diffusione; ciò nonostante questa persona avrebbe tentato il tutto per tutto provando a monetizzare sulla loro pubblicazione e giocando sulla costante voglia di scoop dei giornali.

Oltre al fatto che il sette volte campione mondiale di Formula 1 è protetto 24 ore al giorno dalla sua famiglia che impedisce a chiunque di accedere alla nuova villa ad esclusione dei più stretti familiari e di una manciata di amici intimi, tra i quali Jean Todt. La sua privacy, dunque, è tutelata al 100% e non è possibile fornire informazione alcuna in merito all’evolversi delle sue condizioni di salute.