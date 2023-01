Orrore in mare, decapitato dallo squalo bianco | I pescatori sotto shock

È una fine terribile quella capitata ad un sub al largo della costa del Messico.

L’uomo è stato attaccato da un enorme squalo bianco e per lui non c’è stato nulla da fare: il gigantesco animale l’ha decapitato sotto gli occhi inorriditi di alcuni pescatori che hanno assistito alla scena. Come riportato anche dal tabloid britannico The Sun, Manuel Lopez stava facendo immersioni subacquee al largo della costa del Messico quando è stato attaccato dallo squalo bianco, lungo poco meno di 6 metri.

Stando a quanto affermato dal portale Tracking Sharks, l’uomo stava raccogliendo le “ax tripe” (Trippe d’ascia, ndr), molluschi simili alle capesante. Erano le 11:30 quando Manuel Lopez, che si trovava in mare aperto, è stato attaccato dallo squalo.

“Si stava tuffando quando l’animale lo ha attaccato, strappandogli la testa e mordendo entrambe le spalle“, ha detto il testimone Jose Bernal.

Pericolo squali: era stato lanciato l’allarme

Sempre Bernal ha aggiunto che i sommozzatori locali erano stati avvertiti della presenza di squali nella zona e la maggior parte di loro non usciva da diversi giorni. Migliaia di pescatori sono rimasti sulla terraferma a causa della presenza di grandi squali bianchi, riporta il sito Tracking Sharks.

“I grandi squali bianchi hanno una diffusione maggiore nel Golfo della California nei mesi di dicembre e gennaio, quando le femmine di squalo gravide entrano nell’area“, ha affermato il sito. “Gli squali cercheranno spesso leoni marini pieni di grasso di cui nutrirsi a causa del loro alto numero calorico”, si legge sempre sul portale.

La tragedia si è consumata il 6 gennaio scorso in un’area nota come Tobari Bay. Il mare al largo del Messico ospita uno dei più grandi squali bianchi del mondo, noto come Deep Blue.

Lo squalo bianco è stato ripreso in alcuni incredibili filmati, dove si può vedere il gigante oceanico – lungo all’incirca 6,7 metri e dal peso di circa 2 tonnellate e mezza – che nuota pericolosamente vicino a una coppia di coraggiosi sommozzatori a Guadalupe.

Nel luglio 2016, un enorme squalo, soprannominato la Morte Bianca, è stato catturato al largo della costa di Guadalupe, in Messico. Le misure esatte del gigantesco animale non sono state rese note, ma un confronto visivo suggerisce che lo squalo potrebbe tenere testa all’attuale detentore del record.

Gli squali uccidono circa 10 persone ogni anno

Ma quanti sono ogni anno i morti causati dagli attacchi degli squali? In realtà molto pochi. Stando agli ultimi studi, infatti, gli squali uccidono all’incirca dieci persone all’anno. Nel 2021 hanno perso la vita nove persone su un totale di 73 attacchi in tutto il mondo.

Nell’ultimo decennio una sessantina di persone ha perso la vita in seguito ad attacchi di squali, per un totale di 761 aggressioni.