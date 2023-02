Che le colpe delle madri non ricadano sui figli | Quanto successo al figlio di una modella OnlyFans è assurdo

La donna si è detta umiliata dalla decisione della scuola, che in precedenza le aveva anche impedito di partecipare alle partite di calcio del figlio

Ancora scandali e polemiche su Only Fans, la piattaforma di intrattenimento con contenuti visibili in abbonamento, molti dei quali per adulti.

Dopo la dipendente di Gardaland licenziata per i contenuti sexy sul sito, questa volta a pagarne le conseguenze è stato il figlio di una famosa creatrice di contenuti OnlyFans: Sara Blake Cheek.

La donna, originaria della Florida, ha voluto denunciare l’accaduto definendolo “umiliante”, ma già in passato era stata attaccata per il suo lavoro, quando la scuola calcio frequentata dal figlio le aveva impedito di assistere alle sue partite.

Ragazzo sospeso da scuola perché la mamma è su OnlyFans: è polemica

A raccontare maggiori dettagli della vicenda è Sara stessa.

Lei, 31enne della Florida, di professione è una modella Playboy, proprietaria di un’agenzia di Pubbliche Relazioni e, stando a quanto emerge, anche creatrice di contenuti per adulti sulla piattaforma OnlyFans.

Un lavoro, questo, che le fa guadagnare la bellezza di 480mila dollari l’anno ma che non sembra essere particolarmente gradito dai genitori dei compagni di scuola del figlio.

Il ragazzo di 7 anni è stato infatti sospeso da scuola dopo le ripetute richieste e pressioni nei confronti della preside, che ha costretto il ragazzo a studiare a casa per un periodo di tempo.

“Mio figlio è stato persino sospeso da scuola e, la preside è rifiutata di parlarmi o di fornire una ragione sul motivo per cui veniva trattato per il semplice fatto che ho OnlyFans”, ha dichiarato Sara al DailyMail.

La donna, che si è detta umiliata per il modo in cui lei e suo figlio sono stati trattati, ha fermamente dichiarato che, a detta sua, il suo lavoro “non è diverso” da quello delle celebrità che si fanno filmare durante scene di sesso o che appaiono in topless, e ha definito la reazione della scuola nei confronti della sua vita privata e lavorativa come “ingiusta e terribile”.

Il ragazzino, come anticipato, è stato costretto a studiare a casa per un periodo di tempo, a seguito del quale la madre ha deciso di iscriverlo presso un’altra scuola dove risulta fra “l’albo d’onore”, che consiste in un percorso apposito per gli studenti con la media più alta di tutti.

Sicuramente un riscatto importante per la famiglia, che già in passato era stata umiliata a causa del lavoro svolto dalla madre.

Sara ha infatti raccontato di essere stata anche bandita dall’organizzazione calcistica dei figli, che le hanno proibito di parlare con gli allenatori o di assistere alle partite del figlio.

Una vicenda, la sua, che ricorda molto quella di un’altra star di OnlyFans e modella, Victoria Triece, che ha deciso di intentare una causa nei confronti delle sucole pubbliche di Orange County dopo che l’hanno obbligata a lasciare la sua attività di volontariato nella scuola dove studiavano i figli.

La donna, madre di due figli, ha puntualizzato di aver trascorso gli ultimi 5 anni ad aiutare ad organizzare le feste di compleanno e le gite fuori porta nella scuola dei suoi figli prima che scoppiasse il caos a causa dell’email inviata alla preside da parte di un genitore che si è detto “preoccupato” per l’influenza volgare che poteva avere la donna.

Sara ha giustamente evidenziato come, in realtà, la decisione di portare a scuola i figli e di farli dedicare ad attività sportive e di studio sia finalizzato proprio a consentire loro di avere un futuro migliore rispetto a quello dei genitori, e che la decisione è stata fortemente iniqua proprio nei loro confronti.