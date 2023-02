“Sono Maddie McCann”: sui social una giovane riaccende la speranza | La posizione degli inquirenti

Da oltre 16 anni non si sa nulla della piccola Maddie McCann, rapita in Portogallo: una giovane sui social dice di essere la bimba inglese.

Sono ormai passati quasi 16 anni dalla sparizione di Maddie McCann, la bambina inglese di soli 3 anni scomparsa nel nulla mentre si trovava con i suoi genitori a Praia da Luz, una località di villeggiatura nella regione di Algarve, in Portogallo. La piccola si trovava in vacanza in terra lusitana con i suoi genitori, Kate Healy McCann e Gerry McCann, entrambi medici. Assieme a loro erano in villeggiatura anche il fratellino Sean e la sorellina Amelie, gemelli di due anni.

Maddie è scomparsa mentre era con i suoi fratellini al pianterreno del residence dove alloggiava la famiglia. I genitori, che stavano mangiando con altre coppie in un ristorante a 100 metri di distanza, l’avevano lasciata senza sorveglianza. Fin da subito è apparso evidente alle forze dell’ordine che Maddie fosse stata rapita. Da quel momento in poi della bambina inglese non si è saputo più nulla: gli investigatori sono convinti che sia morta.

Attualmente il principale sospettato del rapimento e dell’omicidio di Maddie McCann è Christian Bruckner, 43enne cittadino tedesco (che visse in Portogallo all’epoca della sparizione della piccola, ndr), già condannato per lo stupro di una turista di 72 anni e detenuto per spaccio di droga. Inoltre, Bruckner è stato protagonista in passato di abusi sessuali e atti di pedofilia.

Maddie McCann, una giovane chiede di fare il test del DNA

In attesa di capire se davvero Bruckner sia l’assassino di Maddie McCann, sui social una giovane ha attirato l’attenzione di tutti coloro che dal 2007 ad oggi non hanno mai smesso di cercare la bambina. La ragazza sostiene infatti di essere Maddie McCann e chiede di poter fare un test del DNA per verificare l’attendibilità delle sue parole. E non è tutto, perché la ragazza ha anche chiesto di poter parlare con i genitori della bambina scomparsa.

Stando a quanto pubblicato nelle sue ultime Storie, diventate virali su Instagram, la giovane ha detto di essere riuscita a mettersi in contatto con persone vicine alla famiglia di Maddie e che presto farà un test del DNA. Tuttavia gli inquirenti sono convinti che la ragazza non sia affatto Maddie, che continuano a ritenere ormai deceduta.

Eppure qualche particolare che può far sperare non manca: la stessa giovane mostra di avere una lentiggine su una gamba e una macchiolina sull’occhio che sarebbero riconducibili a ciò che aveva anche Maddie. Chiaramente per gli inquirenti è ancora troppo poco e l’invito è quello di prendere queste dichiarazioni con la massima cautela.

Non è raro, infatti, che su casi come questi emergano false piste. In molti ricorderanno di certo Olesya Rostova, la ragazza russa che di recente aveva affermato di essere Denise Pipitone, la piccola scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo. Il test del DNA rivelò poi che la giovane russa non è Denise Pipitone.