Abusi, stupri e un passato oscuro: Paris Hilton racconta i tanti drammi vissuti

I fan di Paris Hilton sono rimasti senza parole nel sentire il racconto della cantante e attrice: le violenze sono state terribili.

La scorsa settimana Paris Hilton ha compiuto 42 anni e molti aspetti della sua vita verranno raccontati nell’autobiografia Paris: The Memoir, in uscita il prossimo 2 marzo. Nel volume Paris Hilton ha voluto affrontare molti passaggi della sua carriera ma anche diversi episodi che riguardano la sua vita privata, compresi alcuni momenti terribili vissuti da adolescente.

Mentre la sua vita sentimentale procede a gonfie vele, come dimostra il recente scatto con suo figlio Phoenix (nato da una madre surrogata tramite la fecondazione in vitro) e suo marito, il finanziere Carter Reum, in passato Paris Hilton ha dovuto affrontare una brutale violenza che l’ha segnata per il resto della sua esistenza.

La showgirl, cantante e attrice ha infatti raccontato di essere stata violentata a una festa all’età di 15 anni. E non è tutto, perché la Hilton ha avuto anche un aborto e ha dovuto respingere le molestie sessuali del magnate del cinema Harvey Weinstein, travolto dal ciclone MeToo e appena condannato ad altri 16 anni di reclusione per violenze sessuali.

L’agghiacciante racconto di Paris Hilton: “Ho queste visioni…”

“Penso di aver passato così tante cose da essere diventata una guerriera, sono una combattente, sono coraggiosa”, ha detto Paris Hilton in un’intervista pubblicata sull’ultimo numero della rivista Glamour. “Non sono una bionda stupida, sono solo molto brava a fingere di esserlo. La vera me è forte e resiliente, coraggiosa, intelligente e divertente”, ha poi aggiunto.

La pronipote del magnate alberghiero Conrad Hilton è stata cresciuta nel lusso dai suoi genitori, l’ex attrice bambina Kathy e il multimilionario Richard. I suoi primi anni di vita sono trascorsi in serenità, ma una sera, all’età di 15 anni, uno dei suoi insegnanti la convinse a salire in macchina per poi baciarla, fermandosi solo quando sono accorsi i suoi genitori.

“Ci siamo solo baciati, ma se i miei genitori non fossero venuti, immagina cosa avrebbe provato a fare. Fino ad oggi non ne avevo mai parlato con nessuno. Mi vergognavo così tanto per l’intera situazione”, ha rivelato Paris Hilton. Subito dopo quell’episodio la futura star ha cominciato ad uscire con uomini più grandi di lei. In una di queste occasioni si è recata a casa di un uomo assieme ai suoi amici: l’individuo ha probabilmente corretto il suo drink con il sedativo Rohypnol, dato che la Hilton si è svegliata poche ore dopo consapevole di essere stata violentata.

“Ho subito iniziato a sentirmi stordita, non so cosa ci abbia messo dentro. Ho queste visioni di lui sopra di me, che mi copre la bocca, dicendo, ‘Stai sognando, stai sognando’, e me lo sussurra all’orecchio”, le parole shock della cantante. E’ stata quella la sua prima esperienza sessuale, che l’ha inevitabilmente segnata.