Jennifer Lopez, a 53 anni è una bomba sexy | Immagini da capogiro per Intimissimi

La collaborazione della cantante con il colosso della lingerie italiana sta facendo impazzire il web

Una collaborazione a dir poco vincente quella fra Jennifer Lopez e Intimissimi, l’azienda nostrana di raffinata lingerie.

L’icona pop mondiale oggi ha 53 anni, ma sfoggia un corpo favoloso che farebbe invidia a chiunque.

Per questo gli scatti in intimo per la nuova collezione con il brand nostrano stanno letteralmente facendo impazzire il web.

Jennifer Lopez è la nuova testimonial Intimissimi: gli scatti da capogiro

La cantante è sempre stata una grande amante dell’Italia, come testimoniato dalla scelta di andare in luna di miele con Ben Affleck a Capri.

E oggi la vediamo tornare in una villa in pieno stile Dolce Vita, un po’ come lo spot di questa campagna pubblicitaria nella quale viene interrotta nel suo momento di ozio e relax da un invadente paparazzo.

Gli scatti della campagna sono stati condivisi dalla pop star latina sul suo profilo Instagram, facendo impazzire i suoi fan che, come noi, non hanno potuto fare altro che apprezzare gli scatti sexy sulla costiera Amalfitana.

La campagna di cui è protagonista è stata infatti realizzata a Positano, in una location che, come anticipato, richiama la bellezza del dolce far niente dell’estate italiana.

E la sua naturalezza nelle pose e il suo sorriso sembrano incarnare perfettamente questo immaginario.

Nei commenti il supporto e l’apprezzamento dei fan è evidente, anche se non sono mancate critiche verso la cantante, accusata di “spogliarsi” troppo per l’età che ha.

E invece è proprio questo il punto.

Intimissimi ha ben compreso quanto JLo sia simbolo internazionale della bellezza senza tempo, ed è per questo che non poteva scegliere testimonial migliore per incarnare una bellezza che richiama un po’ quella delle dive italiane del Novecento.

La cantante, immune alle critiche, si mostra raggiante fra uno scatto su una sedia retrò di vimini e il letto, a suo agio come sempre davanti alla fotocamera.

La collaborazione inizia già a dare i risultati, con tantissime follower che si sono riversate ad acquistare la lingerie selezionata dall’icona pop.

Che dire, per JLo gli anni non sembrano voler passare a differenza di noi comuni mortali.

La cantante, intanto, è alla ricerca di una “casa” (se si può chiamare così) con il marito Ben Affleck.

Pare che i due si siano ritirati dall’acquisto di una colossale villa da 34,5 milioni di dollari nelle Pacific Palisades in California.

Nel frattempo la seguitissima coppia vive nella villa di Jen a Bel Air, attualmente sul mercato a 42,5 milioni di dollari.