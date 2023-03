Ha dolori allo stomaco, 21enne fa una scoperta sconvolgente | Evento molto raro (ma trend in salita)

Un ragazzo di 21 anni ha scoperto di avere un cancro al colon retto nonostante la sua giovane età: salvato dalla diagnosi tempestiva.

Nel corso del 2022, in Italia, ci sono state 391.000 nuove diagnosi di tumore, mentre i decessi per cancro nel nostro Paese sono circa 180.000 ogni 12 mesi. Numeri che mettono chiaramente in evidenza come il cancro sia una delle problematiche principali e spesso letali per entrambi i sessi. Tra i tumori maggiormente temuti c’è anche quello al colon, che è il secondo più diagnosticato nella popolazione.

Tuttavia, il cancro al colon diventa più raro sotto i 50 anni, mentre il rischio si abbassa moltissimo nelle persone giovani. Ecco perché la vicenda che riguarda un 21enne di Formia, in provincia di Latina, ha lasciato tutti senza parole. Il giovane – che lo staff medico della Clinica della Casa del Sole, situata nel centro laziale, ha ribattezzato amorevolmente il “pupo” – lamentava da tempo dei dolori addominali, con una sintomatologia che tendeva a scomparire per un po’ per poi ritornare con la stessa intensità.

Vista la situazione si è deciso di sottoporre il 21enne ad alcuni aggiornamenti diagnostici che hanno fatto emergere qualcosa che i medici non avrebbero mai immaginato, data l’età del ragazzo. Il paziente, infatti, aveva un tumore al colon retto ed è riuscito a salvarsi grazie ad una diagnosi tempestiva e ad un intervento celere, compiuto dal chirurgo Giovanni Baiano.

“Sempre più giovani con neoplasie”: l’allarme

“Il tumore del colon retto è il secondo su tutta la popolazione ma se consideriamo solo gli uomini, occupa la terza posizione per incidenza, dopo prostata e polmone – le parole di Giovanni Baiano – Ma è raro nei pazienti maschi con range di età 0-49 occupando di fatto il 5° posto, rarissimo visto i 21 anni del nostro paziente”. Tuttavia, è lo stesso Baiano a mettere in evidenza come il trend appaia pericolosamente in crescita. La tendenza mondiale vede sempre più giovani affetti da neoplasie ed è senza dubbio preoccupante.

Il tumore al colon retto del 21enne operato a Formia era di circa 7 centimetri, pertanto si è trattato di un’operazione tutt’altro che semplice. Gli accertamenti hanno fatto emergere che il giovane era affetto dalla sindrome di Lynch, una malattia autosomica dominante che fa in modo che le persone che ne sono affette abbiano un rischio del 70-80% nella vita di sviluppare un cancro al colon.

I pazienti affetti da sindrome di Lynch sono colpiti da cancro al colon retto in età più giovane, ovvero intorno ai 40 anni. Inoltre, questi soggetti hanno un rischio più alto di sviluppare tumori anche in altre zone del corpo, tra cui stomaco, pancreas, intestino tenue, cervello e colecisti. L’ereditarietà è poi un altro fattore da tenere fortemente in considerazione, dato che questa particolare patologia può tramandarsi. Per questo, quando viene individuato un soggetto con sindrome di Lynch è opportuno che anche gli altri membri della famiglia di origine vengano sottoposti ad un accurato screening.