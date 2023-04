Trattare e non trascurare il lipoma: ecco perché

Cos’è il lipoma?

Il lipoma è un tumore benigno del tessuto adiposo che si presenta come un rilievo molle, palpabile e mobile al tatto. Come suggerisce la parola stessa (dal greco lípos: grasso), consiste in un accumulo di cellule di grasso, dovuto a un loro sviluppo abnorme e incontrollato. Questo determina la formazione di masse molli, generalmente circondate da una capsula fibrosa.

Il lipoma è generalmente una formazione benigna e indolore. Si presenta in sede sottocutanea, nonostante possa insorgere anche in altre sedi, come muscoli e apparato gastrointestinale.

Nonostante nella maggior parte dei casi non costituisca un pericolo per la salute, se trascurato e non rimosso, può crescere di dimensioni e permanere in situ per molti anni.

Ma vediamo nello specifico cos’è e come trattare il lipoma.

Che sintomi porta il lipoma?

Come già detto, il lipoma si presenta come un nodulo di tessuto adiposo sottocutaneo, dalla forma tondeggiante e dalle dimensioni variabili (da 1 a 10 centimetri di diametro). Si manifesta solitamente come una lesione singola, e di rado con noduli multipli.

Nonostante possa essere fastidioso e brutto da vedere, nella maggior parte dei casi, il lipoma è generalmente asintomatico, a meno che non crei una compressione sui nervi vicini, provocando dolore.

Dove si formano i lipomi?

I lipomi possono formarsi in tutte le parti del corpo. Le sedi più interessate sono le spalle, il petto, la schiena, il collo, la regione addominale, le cosce e le braccia.

Possono, tuttavia, insorgere anche nei distretti corporei situati in profondità, e quindi non essere visibili dall’esterno, per esempio nel torace, nell’addome o nella regione dell’osso sacro.

Perché si forma un lipoma? Cause e fattori di rischio

Le cause alla base del lipoma non sono ancora del tutto chiarite. Alcuni ritengono che la predisposizione genetica sia uno dei fattori principali che determina l’insorgenza. Secondo altre teorie, invece, la causa primaria sarebbe rappresentata da traumi di una certa entità (lipoma post-traumatico): nel caso in cui lo sviluppo della formazione sia già in atto, un evento traumatico può incrementarne la progressione.

Alcuni fattori di rischio che predispongono a sviluppare lipomi sono:

Sesso maschile

Età compresa tra i 40 e i 60 anni

Obesità

Diabete

Ipercolesterolemia (colesterolo alto)

Iperlipidemia (alterazione dei livelli ematici di colesterolo o trigliceridi).

Quando il lipoma è pericoloso?

Il lipoma è una formazione quasi sempre benigna, ma in alcuni casi rari, può andare incontro a modificazioni e costituire il segno iniziale di un tumore maligno. È possibile, infatti, che la neoplasia degeneri in una condizione detta liposarcoma. Questo, a differenza del lipoma, si contraddistingue soprattutto per:

Una crescita rapida

Dolore

È fisso e non mobile al tatto

Non è ben delimitato rispetto ai tessuti circostanti

Si sviluppa nei tessuti profondi invece che a livello cutaneo

È una formazione dura.

Per questo motivo, è sempre necessario sottoporre il lipoma all’attenzione di un medico, soprattutto in caso dovessero verificarsi le alterazioni che abbiamo elencato sopra.

Per accertare la natura della neoplasia, è possibile avvalersi di esami diagnostici come la biopsia e la risonanza magnetica.

Infine, un lipoma può essere pericoloso qualora dovesse svilupparsi vicino al cuore o a livello delle meningi. In questi casi, formazioni di grandi dimensioni possono causare l’occlusione delle valvole cardiache o danni neurologici.

Come si cura un lipoma?

In caso di lipoma, i trattamenti non sempre sono indispensabili. Dal momento che si tratta nella maggior parte dei casi di una formazione benigna, qualora non desse sintomi e fosse di piccole dimensioni, può anche non richiedere un trattamento.

A volte, la neoplasia regredisce spontaneamente. È necessario comunque monitorare un eventuale aumento delle sue dimensioni, con il passare del tempo.

La rimozione è consigliata nel caso in cui i lipomi diventino un vero e proprio problema estetico, in grado di compromettere l’immagine, o nel caso in cui siano dolorosi, fastidiosi, o si infiammino, arrivando a ostacolare i movimenti.

I trattamenti a cui si ricorre in questi casi includono:

La rimozione chirurgica: effettuata in ambito ambulatoriale, con anestesia locale, consiste nell’incisione e rimozione della massa

effettuata in ambito ambulatoriale, con anestesia locale, consiste nell’incisione e rimozione della massa La liposuzione

Il laser

La lipolisi: l’iniezione di una sostanza che stimola la fuoriuscita del grasso dalle cellule e il suo smaltimento.

Quando i lipomi sono dovuti a disfunzioni metaboliche, come il diabete e l’obesità, è necessario trattare prima tali condizioni, attraverso una terapia medica.

Cosa succede se non si toglie un lipoma?

Come anticipato, il lipoma di per sé non è pericoloso, e generalmente non provoca sintomi o complicazioni. Avere un lipoma significa nella maggior parte dei casi avere un inestetismo cutaneo: un rigonfiamento che può aumentare lentamente di volume con il passare degli anni.

Quindi, in generale, se il lipoma non dà complicanze di nessun genere, può anche non necessitare di intervento.

Al contrario, qualora la formazione dovesse presentare cambiamenti preoccupanti, o andasse a comprimere nervi, o si sviluppasse in zone corporee come l’intestino, le meningi e il cuore, potrebbe provocare danni importanti. In quel caso, la rimozione è necessaria.