Elisabetta Canalis, il balletto sensuale in reggiseno fa impazzire i fan: pioggia di like in pochi secondi

Elisabetta Canalis manda letteralmente in delirio i social con il video di un balletto sul letto con indosso solo un completino intimo.

Elisabetta Canalis ha lasciato tutti senza parole, l’ex velina di Striscia la Notizia ha condiviso un video in cui si diverte a fare un balletto davvero sensuale in reggiseno. Il filmato ha mandato in delirio il suo profilo.

La bella show girl, più sexy che mai, si è divertita a ballare sul letto e portava un reggiseno nero con strass laterali che metteva in risalto le sue forme.

Elisabetta Canalis, balletto super sexy sul letto: il video

Elisabetta Canalis ha sorpreso i suoi followers scatenandosi in un balletto super sexy sul letto. L’ex velina di Striscia la Notizia sembrava indossasse un reggiseno, ma in realtà si trattava di un vestito molto particolare.

Come si vede dalla foto e dal video – pubblicato in fondo all’articolo – la bella show girl era sul letto con questo vestito super sexy nero aderente, la cui parte superiore è solo un reggiseno con degli strass laterali. E proprio con questo outfit bollente l’ex velina ha regalato a tutti un balletto sensuale.

La Canalis ha condiviso anche alcune immagini in cui si vede il modello di vestito che indossa. Al post ha aggiunto il commento: “Sono questa ragazza per sempre, oh baby“. Un video che sembra essere quasi una provocazione, che comunque è piaciuto molto ai suoi followers.

Da quando l’ex velina di Striscia la Notizia ha divorziato dal marito, ha ritrovato l’amore al fianco di Georgian Cimpeanu, campione di kickboxing con cui si allena. La coppia è apparsa davvero molto affiatata quest’estate in vacanza in Sardegna. La Canalis ha voluto portarlo nella sua amata terra, dove ha vissuto giorni spensierati al mare in compagnia di amici come Melissa Satta e Berrettini.

La Canalis ha presenziato anche a diversi eventi della Milano Fashion Week per poi tornare a Los Angeles dove vive con la figlia Skyler Eva. La sua vita ora sarà tra l’Italia e l’America, che non ha lasciato. Qui ha preso una casa nuova e ha lasciato la villa in cui viveva con l’ex marito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Elisabetta Canalis sembra davvero essere molto felice in questo periodo, con Georgian è molto affiatata. I due condividono la passione per la kickboxing, che potrebbe aver fatto anche da cupido, facendoli innamorare. E se in America continua la sua vita di sempre, nonostante si sia separata, in Italia continua ad avere diversi impegni di lavoro, motivo per cui la vedremo spesso nel Belpaese.