Uomini e Donne, spoiler prossime puntate: torna in studio da single Carola

Le anticipazioni d’Uomini e Donne rivelano il ritorno in studio dell’ex corteggiatrice Carola, protagonista d’un vivace confronto.

Nei giorni scorsi sono state registrate le nuove puntate d’Uomini e Donne. Il daytime di Maria de Filippi continua ad avere al centro della scena dame e cavalieri, ma non manca di raccontare come stanno vivendo oggi gli ex volti del format protagonisti della scorsa stagione. Dopo aver ospitato le coppie che hanno preso parte all’ultima edizione di Temptation Island, rivelando come si è evoluta la relazione dopo aver partecipato al viaggio dei sentimenti, Maria ha accolto in studio anche un l’ex coppia Carola e Federico.

Prima di dare spazio ai due ex volti del trono classico, la conduttrice ha posto al centro della scena Gemma Galgani che nonostante presiede nel programma da anni non ha ancora trovato l’anima gemella. La dama torinese è tornata ad essere protagonista grazie alle sue recenti uscite con Maurizio, un giovane cavaliere che ha mostrato un particolare interesse nei suoi confronti. Questo è stato argomento di conversazione e ha dato animo al dibattito in studio, in particolare Tina Cipollari non ha mancato di commentare la nuova relazione di Gemma.

È certa l’assenza d’Armando Incarnato. Il cavaliere non è ancora tornato nello studio d’Uomini e Donne e a quanto pare il suo rientro non è previsto. Non sono noti i motivi della sua assenza, se sia una scelta della redazione o dell’ex cavaliere. Per il ora non ci sono dichiarazioni ufficiali in merito. Lo stesso vale per Riccardo Guarnieri che secondo alcuni rumors avrebbe trovato un nuovo amore lontano dalle telecamere. Ad incuriosire particolarmente è il confronto tra Carola e Federico. I due si sono scelti la scorsa Primavera e tutto sembrava filare liscio fino a qualche settimana fa: ma cos’è successo?

Uomini e Donne, Carola in lacrime dopo il confronto con Federico

Ospiti dello studio d’Uomini e Donne Carola e Federico. I due, oggi, ex si sono rivisti dopo essersi detti addio.

L’ex tronista ha spiegato che improvvisamente Carola lo ha lasciato senza dargli nessuna spiegazione, di punto in bianco un giorno è andata via. Lui ha provato invano a parlare con lei, ma non ha avuto la possibilità d’avere alcuna spiegazione. Carola avrebbe posto fine alla storia perché si sentiva non libera di fare le sue scelte.

L’ex corteggiatrice è stata criticata da molti dei presenti in studio. Carola è poi scoppiata in lacrime e a quanto pare ha lasciato lo studio, nonostante il sostegno di Maria de Filippi. La conduttrice le ha infatti dato modo di spiegare il suo stato d’animo. Federico si è anche mostrato molto comprensivo con l’ex ma ad oggi non comprende il suo comportamento. Non è noto, ad oggi, se i due ex si siano parlati dietro le quinte.