Anna Pettinelli dura con Stella dopo la puntata: “Io divento pazza”

Anna Pettinelli, al termine della puntata del talent show, chiama la sua allieva Stella e dichiara di essere delusa dalla sua perfomance.

Domenica 1 ottobre è andata in onda la seconda puntata del pomeridiano di Amici 23 e, dopo le esibizioni dei cantanti la coach Anna Pettinelli ha espresso la sua delusione nei confronti di una sua allieva. Parliamo di Stella Cardone, giovanissima cantante di soli 17 anni. Rispetto agli altri ragazzi che hanno ottenuto un banco all’interno della scuola, la giovane non ha ancora una carriera musicale avviata e non ha partecipato a nessun altro programma televisivo.

Ai casting ha attirato l’attenzione della Pettinelli, che ha scelto di darle una maglia poiché ha riconosciuto in lei del potenziale. Tuttavia, la sua esibizione nella seconda puntata del pomeridiano, non ha convinto la coach, che si è espressa con parole molto dure nei suoi confronti.

Anna Pettinelli scontenta di Stella: le dure parole della coach

Stella Cardone è entrata ufficialmente nella scuola di Amici 23 come allieva di Anna Pettinelli. Nonostante la sua giovanissima età, la coach ha scelto di darle una possibilità per le sue spiccate doti vocali e farla crescere. Nell’ultimo pomeridiano, la ragazza si è esibita con la cover Every breath You take, collocandosi all’ultimo posto della classifica stilata dal giudice tenuto a valutare le esibizioni, ovvero Irama.

La giovane cantante non ha convinto il giudice, così come è rimasta scontenta della sua perfomance anche la coach Anna Pettinelli. Nell’ultima puntata del daytime di Amici 2023 di martedì 3 ottobre, l’insegnante ha chiamato Stella in sala, dicendole di non essere contenta di come si è esibita. “Non sono contenta di come hai cantato, ti ho vista alle prove ed eri convinta, avevi perso quella ridondanza che avevi nel cantare. Poi in puntata hai cantato nella vecchia maniera. Credo che tu non ti sia sentita sicura dei progressi che hai fatto”.

Stella spiega di non essersi sentita sicura del pezzo e Anna le risponde: “Fidati dei pezzi che ti diamo, devi perdere quel taglio di esagerare e usare i virtuosismi. Ci hai messo talmente tanta roba che sembrava Sting cantato da Ornella Vanoni.. non ti valorizzi.” La coach inoltre ha aggiunto: “Sembri una ragazza di 17 anni con una grande tecnica che canta come una di 50 anni. Io divento pazza su questo. Se uno ti dà una canzone, immagino che tu non possa fare come vuoi. “Less is more”, te l’ho già detto l’altra volta.

La coach ha ribadito che la giovane cantante deve fidarsi delle assegnazioni che settimanalmente le vengono date. “Se le canzoni che ti diamo non ti piacciono e pensi di poter cantare qualcos’altro, scegli tu, però non ti aspettare poi che io le avalli. In prova eri perfetta, devi fidarti. Ti devi fomentare anche se non ti piacciono. Voglio che ti togli questo vestito da cinquantenne che hai.”