Bolletta del gas: come renderla più leggera?  

Secondo una recente analisi effettuata da Assium (Associazione Italiana Utility Manager) e da Consumerismo No Profit, un’associazione di consumatori, una famiglia italiana standard può arrivare a spendere dai 756 ai 1.925 euro all’anno per l’energia elettrica.

A queste spese si devono poi aggiungere le uscite relative alla fornitura di gas che vanno dai 980 ai 1.960 euro di gas.

Stiamo quindi parlando in globale di una spesa energetica che va dai 1.736 ai 3.885 euro annui, cifre sicuramente rilevanti che incidono non marginalmente su un bilancio familiare.

Limitando la nostra analisi alle sole spese del gas, è lecito chiedersi se vi sono strategie che si possono mettere in atto per rendere la bolletta più leggera. In effetti, con un po’ di attenzione, è possibile ridurre questa voce di spesa. Vediamo come.

Valutare le varie offerte del mercato

Sul mercato sono disponibili molte offerte gas casa fra le quali scegliere. Questa ricchezza di proposte è molto interessante per le famiglie che possono valutare, aiutandosi con appositi comparatori, quali siano le offerte più convenienti da un punto di vista economico. Si può per esempio visitare il portale dell’Autorità di Regolazione per Energie, Reti e Ambiente (ARERA) e utilizzare il comparatore online messo a disposizione gratuitamente.

L’utilizzo di questo strumento è molto semplice: è sufficiente inserire alcune informazioni (località di attivazione, utilizzi del gas, consumo annuo ecc.) e nel giro di pochi secondi si potranno visualizzare le varie offerte disponibili elaborate sui dati forniti.

Migliorare l’isolamento termico dell’abitazione

È consigliabile valutare se sia possibile o no migliorare l’isolamento termico dell’edificio; questo è importante sia in inverno perché riduce i tempi in cui è necessario accendere il riscaldamento in inverno, sia in estate perché riduce i tempi in cui si deve ricorrere al condizionatore d’aria (in questo caso si avrà un risparmio sulla bolletta elettrica).

Il miglioramento dell’isolamento termico si può realizzare tramite diversi interventi come per esempio l’isolamento del tetto e dei vari infissi (compreso l’isolamento dei cassonetti) e l’isolamento “a cappotto”, una tecnica che prevede l’applicazione di materiale isolante sulla superficie delle pareti.

Effettuare una regolare manutenzione dell’impianto di riscaldamento

Una periodica manutenzione dell’impianto di riscaldamento è importante per minimizzare i cali di efficienza. Si tratta di un intervento che spesso non viene preso in considerazione, ma che può incidere positivamente sui consumi di gas.

Considerare la sostituzione della vecchia caldaia

Sostituire la vecchia caldaia con un modello di ultima generazione, come per esempio una caldaia a condensazione; il costo che si deve sostenere per la sostituzione sarà ripagato in poco tempo perché si può ottenere un risparmio annuo che va dal 15 al 30% circa.

Installare delle valvole termostatiche

L’installazione delle valvole termostatiche è un altro modo per risparmiare sui consumi di gas. Si tratta di dispositivi che consentono una precisa regolazione del flusso di acqua calda nei vari termosifoni dell’abitazione. Si può quindi personalizzare il riscaldamento di ogni stanza a seconda degli utilizzi che se ne fa. È inutile riscaldare sempre molto una stanza che viene utilizzata solo in rare occasioni.

Adottare abitudini virtuose

Con adeguati comportamenti è sicuramente possibile risparmiare sulla bolletta del gas. Si potrebbe per esempio limitare il consumo di acqua calda facendo docce più brevi e ridurre il consumo di gas evitando cotture dei cibi eccessivamente prolungate. Con un po’ di attenzione si potranno limitare molto gli sprechi e, nel lungo termine, ciò comporterà una riduzione significativa dei consumi con conseguente risparmio economico.