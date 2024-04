Come imparare l’inglese: non solo classiche lezioni 

L’inglese è ormai diventato un passe-partout universale, essenziale non solo nel mondo del lavoro ma anche per arricchire la propria cultura personale, conoscerlo apre porte in numerosi ambiti, facilita i viaggi e permette di accedere a una vasta gamma di informazioni globali. Impararlo non deve necessariamente avvenire attraverso le classiche lezioni frontali: esistono numerosi metodi divertenti ed efficaci che possono aiutare a migliorare la propria padronanza della lingua.

Nel contesto lavorativo globale, la conoscenza dell’inglese è spesso un prerequisito indispensabile: dalla comunicazione con clienti e colleghi internazionali alla comprensione di documenti e rapporti, si rivela una competenza chiave per avanzare nella propria carriera. Impararlo arricchisce notevolmente la cultura personale, avendo modo di accedere direttamente a letteratura, cinema, musica e media in versione originale, offrendo una comprensione più profonda e autentica delle diverse espressioni culturali.

Vuoi scoprire quali sono? Se ti piacerebbe imparare il british english andando oltre il tradizionale metodo scolastico che potrebbe annoiarti, dai un’occhiata alle possibilità.

Vacanze studio

Viaggiare o trascorrere un periodo all’estero in un paese anglofono offre l’opportunità unica di vivere un’immersione linguistica totale: in questo modo si va ad arricchire la parte culturale e di esperienza personale, ritrovandosi un miglioramento lessicale, grammaticale e di pronuncia. Le vacanze studio in Inghilterra servono proprio a questo: con programmi di poche settimane o persino di lunghi mesi, vanno incontro alle esigenze di diverse fasce d’età proponendo programmi ad hoc che intervengono sulle singole necessità.

Una delle strategie più efficaci per imparare l’inglese prevede il suo utilizzo in tutte le attività quotidiane: guardare film e serie TV in lingua originale, ascoltare musica, podcast o audiolibri, e persino impostare la traduzione del proprio smartphone o computer. L’esposizione costante aiuta a familiarizzarci in modo naturale, migliorando la comprensione e l’abilità di ascolto.

Apprendimento attivo

Game, app o piattaforme online possono essere sia divertenti che istruttivi: giochi di parole, cruciverba, o app offrono esercizi in modalità e-learning con tecniche di gamification che mantengono alta l’attenzione e l’interesse.

Scambiare chiacchiere con i local

Interagire con gente proveniente da altre parti del mondo è uno dei metodi più efficaci per migliorare le proprie competenze linguistiche: può avvenire attraverso scambi, meetup, o piattaforme online. Le interazioni dirette permettono di praticare l’ascolto e la conversazione in contesti reali, ricevendo feedback immediati e apprendendo modi di dire e espressioni colloquiali. In molte città universitarie si organizzano momenti di conversazione alternata in italiano e in inglese per favorire uno scambio di competenze.

Leggere documenti in lingua originale

Leggere libri, giornali e riviste in british english è un ottimo modo per migliorare sia il vocabolario che la comprensione testuale. Gli esperti consigliano di iniziare con testi semplici o adattati al proprio livello e gradualmente passare a materiali più complessi può rendere questo processo graduale ma costante.

Corsi online in modalità e-learning

L’accesso a corsi online gratuiti o a pagamento aiuta ad impararlo attraverso percorsi strutturati e guidati da insegnanti esperti. La modalità e-learning acquisisce sempre più popolarità tra gli utenti per i numerosi vantaggi: dalla possibilità di utilizzare le lezioni dal proprio smartphone alla maggiore libertà di orario fino al micro-learning che mette a disposizione piccole lezioni con moduli autoconclusivi che aiutano chi vive una vita frenetica ma non vuole rinunciare all’apprendimento.