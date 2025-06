In Italia c’è una spiaggia così cara da costare più dell’oro: fino a 400 euro a settimana

È questa la spiaggia più cara in Italia, costa quasi più dell’oro: qui una settimana sola può arrivare a costare fino a 400 euro per la prima fila, prezzi mai visti prima.

Manca ormai poco per l’arrivo ufficiale dell’estate e questo è il momento adatto per iniziare a pensare se e dove trascorre le proprie vacanze. Un pensiero, che prima di diventare realtà deve prendere in considerazioni tutte le varie possibilità, tenendo ovviamente conto delle proprie esigenze personali, ma soprattutto anche del budget che si vorrà utilizzare per una nuova destinazione.

E se c’è chi ama mete esotiche, paradisiache, con noci di cocco e palme a fare da ombra, dall’altra parte c’è chi preferisce non spostarsi troppo e godersi le bellezze incantate che anche il nostro paese offre. Infatti, ancora oggi l’Italia è una delle mete più ambite dai turisti, che ogni anno scelgono le nostre coste per poter trascorrere settimane di relax, di storia e di tanta arte.

Questa spiaggia è la più cara d’Italia, una settimana costa fino a 400 euro

Ebbene, per chi decide di restare in Italia e ovviamente preferisce una meta di mare, avrà sicuramente l’imbarazzo della scelta, viste le numerose città che offrono spiagge incantare e acqua cristalline. Tuttavia, bisognerà fare molta attenzione al portafogli, perché si trova propria in Italia una delle spiagge più care. Basti pensare che una settimana in prima fila può arrivare a costare fino a 400 euro.

È vero che il costo della vita è aumentato e che tutto costa di più, ma è davvero impensabile spendere circa 400 euro a settimana solo per poter stare in spiaggia in prima fila. I prezzi sono sicuramente vertiginosi e riguardano nello specifico Alassio, in Liguria, che nell’ultima estate, targata 2024, si è confermata come la località balneare più costosa d’Italia secondo l’ultima indagine condotta da Altroconsumo.

La ricerca svolta con estrema attenzione, ha preso in esame ben 211 stabilimenti balneari sparsi in tutta Italia, analizzando il costo di una settimana con ombrellone e lettini nelle prime quattro file, nel periodo che andava dal 4 al 10 agosto. Ebbene, dopo aver esaminato con cura tutti i risultati, è emerso che proprio Alassio è la spiaggia più cara d’Italia, dove una settimana è arrivata a costare quasi 400 euro, quindi a conti fatti, se si desidera passare un mese in questa spiaggia, la somma è decisamente oltre i 1.500 euro, una cifra davvero impressionante e che davvero in pochi si possono permettere.