Clamorosa voce: Wanda Nara ha tradito Icardi con un suo compagno?

La storia d’amore tranon è cominciata sotto i migliori auspici: la moglie del bomber nerazzurro ha tradito l’ex maritocon l’allora promessa dellae lo ha lasciato solo dopo che il tradimento è venuto a galla. All’epoca dei fatti calciatori e tifosi si sono schierati tutti in favore di Maxi Lopez e per anni, nonostante le prestazioni eccellenti, la nazionale albi celeste per “Maurito” è stata una chimera poiché alcuni senatori sostenevano di non potersi fidare di uno che tradiva un amico.

Archiviata la diatriba tra Icardi e Maxi Lopez, le porte della nazionale si sono schiuse anche per il 9 interista, ma adesso pare che Wanda Nara abbia causato altri problemi: secondo quanto diffuso da alcuni siti di gossip esisterebbe un audio in cui verrebbe confessato uno scandalo sessuale legato proprio alla compagna del calciatore argentino. Wanda, stando alle voci di corridoio generate da questo fantomatico audio, avrebbe tradito il marito con alcuni compagni di squadra. In questo ci sarebbero però i dettagli di un solo incontro scabroso tra lei ed uno dei calciatori dell’Inter, incontro che sarebbe alla base dello spaccamento dello spogliatoio nerazzurro e del recente calo prestazionale della squadra di Spalletti. Pare, infatti, che la squadra si sia divisa in due fazioni differenti: una schierata con il capitano nerazzurro e l’altra con l’amante della moglie.

Chiaramente, non essendoci prove, ma solo voci riguardanti un audio la notizia è da prendere con le proverbiali pinze. Ciò nonostante gli appassionati di calcio discutono da una giornata intera sulla vicenda che, se costruita, basandosi sul passato non proprio impeccabile della showgirl argentina ha assunto per i pettegoli una credibilità quasi assoluta.