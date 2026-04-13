Hub Affiliations e il suo ecosistema tra i finalisti agli AffPapa iGaming Awards

Hub Affiliations e le realtà che fanno parte del suo ecosistema sono tra i finalisti degli AffPapa iGaming Awards, uno degli appuntamenti più rilevanti per il settore dell’affiliazione e dell’iGaming in programma a Madrid il 20 maggio.

Una presenza che non si limita a una singola candidatura, ma che coinvolge più brand e più categorie, offrendo una lettura chiara del percorso costruito negli ultimi anni.

Più candidature, più livelli del mercato

Nel dettaglio, le nomination riguardano alcune delle categorie più importanti del premio. Sporticos e Punterslounge sono stati selezionati per il riconoscimento di Sportsbook Affiliate of the Year, Hub Affiliations è tra i finalisti nella categoria Affiliate Media of the Year, mentre Sbostats figura tra i candidati per Rising Star Affiliate of the Year.

Si tratta di categorie diverse tra loro, che coprono ambiti distinti dell’affiliazione: dalla componente sportsbook alla dimensione media, fino allo sviluppo di progetti emergenti.

Un ecosistema sempre più strutturato

Il dato più interessante non è soltanto il numero delle candidature, ma la loro distribuzione. Essere presenti in più categorie significa infatti operare su più livelli del mercato, con un approccio che non si limita a un singolo ambito.

Nel caso di Hub Affiliations, le nomination riflettono proprio questa capacità di costruire un ecosistema articolato, in cui convivono contenuto, performance e sviluppo di nuovi progetti.

È un segnale importante in un settore che negli ultimi anni è diventato sempre più competitivo e selettivo.

Il peso delle categorie coinvolte

Le categorie in cui sono presenti le realtà dell’ecosistema aiutano a comprendere meglio il valore del risultato.

La categoria Sportsbook Affiliate of the Year rappresenta uno degli ambiti più competitivi, dove la qualità del traffico, la fiducia degli utenti e la relazione con gli operatori sono elementi centrali.

La candidatura di Hub Affiliations come Affiliate Media of the Year evidenzia invece il lavoro svolto sul piano editoriale e strategico, sempre più rilevante in un contesto in cui il contenuto ha un ruolo decisivo.

Infine, la presenza di Sbostats nella categoria Rising Star Affiliate of the Year conferma la crescita di nuovi progetti all’interno dell’ecosistema, con un approccio orientato ai dati e a un betting più consapevole.

AffPapa iGaming Awards: un riferimento per il settore

Gli AffPapa iGaming Awards si sono affermati come uno degli eventi più osservati del panorama internazionale, grazie anche al coinvolgimento diretto della community attraverso il sistema di voto.

? Vota qui: https://affpapa.com/igaming-awards-voting/

Essere presenti tra i finalisti rappresenta quindi un riconoscimento significativo, soprattutto in un contesto internazionale dove la competizione è sempre più alta.

Un percorso che continua

Le candidature ottenute rappresentano un’ulteriore conferma del percorso intrapreso da Hub Affiliations e dalle realtà che fanno parte del suo ecosistema.

Non si tratta solo di un risultato, ma di un segnale di continuità e di crescita in un mercato in costante evoluzione.

Un percorso che oggi trova riconoscimento anche a livello internazionale e che continua a svilupparsi su basi sempre più solide.