Addio al nubilato: perché scegliere la mini crociera

L’addio al nubilato rappresenta un’occasione unica per trascorrere del tempo tra amiche e festeggiare prima di arrivare all’altare. È per questo motivo che per molte future sposine è fondamentale organizzare un addio al nubilato che sia davvero speciale, indimenticabile. Spesso, non a caso, è proprio la diretta interessata a prendere in mano la situazione e scegliere come dev’essere la sua festa mentre in altri casi sono le testimoni e le amiche ad organizzare il tutto.

In ogni caso, una delle tendenze che sta prendendo piede maggiormente negli ultimi anni è quella dell’addio al nubilato in barca. Anche le migliori compagnie al giorno d’oggi propongono delle mini crociere che sono perfette per questo genere di occasioni e che permettono di trascorrere pochi giorni all’insegna del divertimento, del relax e della scoperta. Scopriamo però nel dettaglio come funziona una mini crociera e perché è diventata così popolare specialmente per gli addii al nubilato o al celibato.

Mini crociera: come funziona

La mini crociera non è altro che una crociera vera e propria: l’unica differenza infatti sta nella durata del soggiorno, che è naturalmente inferiore. È per questo motivo che in molti scelgono proprio tale opzione per un addio al nubilato o al celibato: si tratta della soluzione perfetta perché non troppo lunga ed impegnativa. In genere, le mini crociere hanno una durata di 6 giorni al massimo, ma ne esistono anche di più brevi.

Per quanto riguarda tutto il resto, le caratteristiche sono le medesime delle crociere tradizionali: si può dunque partecipare alle escursioni guidate ed è possibile usufruire di tutti i servizi a bordo della nave.

Come organizzare una mini crociera per un addio al nubilato

Organizzare una mini crociera per un addio al nubilato potrebbe sembrare piuttosto complicato, ma in realtà è molto più semplice di quel che si pensa. Alcune compagnie famose, come Costa Crociere, offrono la possibilità di prenotare questo genere di esperienze senza un largo anticipo: basta dare un’occhiata alle crociere last minute disponibili anche online sul portale ufficiale per trovare molteplici alternative.

Non ci si deve scoraggiare, dunque, se non si ha moltissimo tempo per organizzare una mini crociera per l’addio al nubilato. Conviene guardare la disponibilità di offerte e qualcosa di interessante si trova sempre. Naturalmente, prima di procedere con la prenotazione è importante sapere di preciso quante persone parteciperanno e avere chiare le date della partenza.

Perché scegliere una mini crociera per un addio al nubilato

Come abbiamo accennato, al giorno d’oggi sono sempre di più le future spose che scelgono la mini crociera per festeggiare il proprio addio al nubilato. Si tratta di una vera e propria tendenza, che ha preso piede da qualche tempo anche in Italia. I motivi per cui vale la pena scegliere questa soluzione d’altronde sono numerosi. La mini crociera è un’esperienza indimenticabile, il divertimento è sempre garantito, le destinazioni disponibili sono parecchie così come le escursioni alle quali partecipare ed il prezzo non è esagerato come si pensa, soprattutto e si approfitta di qualche offerta last minute.