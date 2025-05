La vita privata di Veronica Gentili: non tutti sanno che il suo compagno è parecchio famoso, chi è

Veronica Gentili sembrerebbe non essere l’unica famosa della coppia, anche il suo compagno è molto conosciuto: chi è lui e di che cosa si occupa nella vita.

Dopo la ‘piazza pulita’ che ha voluto fare qualche anno fa, l’azienda di Cologno Monzese in questi ultimi anni ha pensato bene di puntare su volti completamente nuovi. Ce ne dà, ad esempio, la conferma Myrta Merlino al posto di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque. O, ancora meglio, Giulia Stabile a Tu si que vales al posto di Belen Rodriguez.

Tra le conduttrici, però, che in questi ultimi mesi hanno avuto sempre più occasione di poter farsi conoscere dal pubblico italiano, c’è sicuramente Veronica Gentili. Dapprima al timone de Le Iene Show, in sostituzione all’ex moglie di Stefano De Martino, ad adesso con le redini in mano de L’Isola dei famosi, la presentatrice romana sta guadagnando sempre più terreno.

Seppure, però, sia un personaggio pubblico a tutti gli effetti, in pochi sanno con certezza tutto quello che c’è da sapere sul suo conto. In molti, a tal proposito, si chiedono qualche ‘dettaglio’ in più sulla sua vita privata. Ebbene, forse non tutti lo sanno, ma la Gentili ha una relazione decennale con un personaggio molto famoso.

Chi è il fidanzato di Veronica Gentili? In molti lo conoscono molto bene

Seppure sia un personaggio pubblico a tutti gli effetti, Veronica Gentili non ama comportarsi come la stragrande maggioranza dei suoi colleghi. Questo, quindi, significa che la conduttrice – a differenza di molti altri – parla poco di sé e mostra altrettanto pochissimo della sua vita privata. Ad oggi, infatti, le notizie che si hanno sul suo status sentimentale sono perlopiù minime.

Seppure negli anni scorsi Veronica Gentili abbia fatto parecchio parlare per un ipotetico flirt con Marco Travaglio, con il quale lavorava all’epoca, la conduttrice sembrerebbe avere una relazione stabile e duratura da più di 10 anni. Si sa davvero pochissimo della sua storia d’amore, purtroppo, a quanto pare però sembrerebbe che la presentatrice sia felicemente fidanzata con Massimo Galimberti.

Il suo nome, per chi se lo sta chiedendo, non è affatto sconosciuti, anzi è perlopiù affermato. Oltre ad essere un docente universitario, il compagno di Veronica è anche sceneggiatore, story editor, consulente editoriale e supervisore artistico nell’ambito sia del piccolo che del grande schermo. Insomma, si parla di un uomo che si dà parecchio da fare, non c’è che dire.