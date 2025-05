Sempre più italiani non riescono ad arrivare a fine mese, ma c’è una novità: con questo trucco arriveranno guadagni extra

Arrivare a fine mese diventa sempre più difficile per gli italiani: ecco perché con questo semplice trucchetto si potranno ottenere dei piccoli guadagni extra.

Il caro vita di questi ultimi anni ha messo seriamente in ginocchio l’economia dell’Italia, che già veniva da una situazione non semplicissima. Ciò che è accaduto in questi mesi passati, ha compromesso ancora di più uno scenario non proprio florido. I prezzi dei beni di prima necessità e non solo, sono schizzati alle stelle, per non parlare dei picchi massi raggiunti dalla benzina e dalle bollette.

Tutto diventato così caro, che si farà davvero fatica ad arrivare a fine mese, ed anche una cosa semplice come fare la spesa, si è trasformata in una corsa continua al centesimo. Se prima con un solo stipendio o con una pensione si riusciva a vivere dignitosamente, ora pensare di riuscirci è davvero impossibile. Ecco perché sempre più persone, sono alla ricerca di qualche metodo, ovviamente legale, per riuscire ad ottenere dei piccoli guadagni extra.

Come ottenere dei guadagni extra stando comodamente da casa

Cercare di arrotondare lo stipendio con qualche piccolo guadano extra potrebbe essere senza dubbio la scelta migliore, tuttavia, spesso non si ha nemmeno il tempo per poter trovare qualche altra attività da svolgere. Ecco che quindi, negli ultimi tempi sta spopolando una tendenza che permette di guadagnare qualcosina più stando anche comodamente da casa. Si tratta della vendita on-line dei vestiti usati, che sempre più persone stanno provando per la prima volta.

La vendita on-line dei vestiti usati, non è soltanto un modo per poter guadagnare qualcosa extra ogni mese, ma è anche il metodo perfetto per potersi sbarazzare di tutto quello che non indossiamo più e che tendiamo ad accumulare tra scatoloni, cantina e soffitto. Ovviamente, prima di poter avviare questa piccola attività sarà importante informarsi e mettere in vendita i propri abiti solo su siti autorizzati e certificati.

Ci sono tantissime applicazioni da poter scaricare e che permetteranno di potersi sbarazzare di tutti quei vestiti che non si indossano più, permettendo così di ottenere anche dei piccoli guadagni extra, che a fine mese di certo non guastano. Quelli più affidabili e sicuro sono:

Vinted: è senza dubbio l’applicazione più conosciuta e che permette di poter vendere ed acquistare non solo vestiti ma anche oggetti per la casa, per la scuola etc..; Wollapop: è un sito e app per vendite di abbigliamento usato, accessori e non solo. Si può vendere senza costi. Semplice da usare e senza commissioni sulle vendite; Depop: un’altra app in cui è possibile trovare non solo abbigliamento ma tanto altro. Non ci sono commissioni e utilizzarla è molto semplice; Subito.it: è un sito in cui si possono trovare tantissimi annunci di ogni genere ed ha una sezione interamente dedicata alla vendita di abiti usati; eBay: un altro sito molto conosciuto, dove è possibile acquistare a prezzo fisso, stabilito dal venditore, oppure fare una vera e propria asta. A differenza degli altri menzionati, qui si pagano commissione sia sulla vendita, che sull’acquisto;

Ecco che quindi, lo scenario di un piccolo guadagno extra non è poi così lontano e a piccoli passi si potrà anche riuscire ad ottenere una cifra non da poco.