È un conduttore amatissimo, ma nessuno conosce il titolo di studio di Paolo Bonolis: è molto diverso da quello che fa oggi

Seppure sia un personaggio pubblico a tutti gli effetti, in pochi conoscono quale sia il titolo di studio di Paolo Bonolis: da giovane, il conduttore aveva scelto tutt’altra strada.

Se si dovesse stilare una classifica dei conduttori più famosi ed apprezzati dal pubblico italiano, Paolo Bonolis sarebbe sicuramente al primo posto. Presentatore di diversi programmi di successo, è tra i volti che hanno fatto la storia della televisione nostrana, capace di catturare l’attenzione di tutti con pochissimo.

Molte volte si pensa che i volti tv, essendo personaggi pubblici a tutti gli effetti, debbano necessariamente mettersi a nudo sotto ogni punto di vista. Non sempre, però, è così. Di Paolo Bonolis e, soprattutto, del suo passato, ad esempio, si sa davvero pochissimo. Certo, è noto a tutti che, ancora prima di sposare Sonia Bruganelli, il conduttore era convolato già a nozze ed era già diventato padre di Stefano e Martina.

Qualora, però, si volesse sapere qualche cosa in più sulla sua istruzione scolastica, siamo sicuri che le notizie sono perlopiù sconosciute? A quanto pare, infatti, sembrerebbero essere davvero pochissimi coloro che conoscono ogni cosa di Paolo Bonolis, persino il suo titolo studio.

Paolo Bonolis laurea, non tutti conoscono i suoi studi universitari: la decisione clamorosa

Seppure oggi sia famosissimo e molto amato, sembrerebbe che Paolo Bonolis avrebbe voluto fare altro nella sua vita. A dimostrarlo, sarebbe proprio il suo titolo di studio. Adesso, infatti, la sua vita è la tv e i programmi di intrattenimento, ma in che cosa è veramente laureato l’amato conduttore di Canale 5.

In attesa di poterlo vedere al fianco di Maria De Filippi, anche non si conoscono – almeno per il momento – ulteriori dettagli, è bene fare il punto della situazione sulla sua istruzione. Stando a quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che – ultimati i suoi studi liceali – Bonolis si sia iscritto alla facoltà di giurisprudenza. Dopo aver sostenuto, però, solo tre esami dall’inizio del suo percorso, Paolo si è reso conto che non era quella la strada adatta a lui ed ha scelto di abbandonarla.

In seguito a questa clamorosa decisione, il conduttore ha deciso di non lasciare assolutamente i suoi studi universitari, decidendo così di iniziare un altro percorso. Qualche tempo dopo, infatti, si iscrive a Scienza Politiche con specializzazione in Politiche internazionali e si laurea dopo diversi anni.