Nessuno lo sa, ma ogni telefono ha un menù segreto con delle funzioni nascoste: si sblocca solo così

E se ti dicessi che anche il tuo smartphone ha un menù segreto che non hai mai visto? Con questi passaggi sblocchi delle funzioni nascoste.

Gli smartphone sono diventati ormai una vera e propria estensione di noi stessi. Sono diventati così una parte fondamentale di noi, che sarà davvero difficile riuscire a separarsene anche solo per pochi secondi. Diventanti ormai sempre più tecnologici e all’avanguardia, riescono alla perfezione a svolgere delle funzioni che vanno al di là di una semplice telefonata o messaggio.

C’è chi, nonostante tutto, tende ad utilizzarli ancora nel modo classico, limitandosi quindi alle funzioni base e chi invece, magari anche per lavoro, usa il proprio smartphone come se fosse un mini pc portatile. Ovviamente, non possiamo negare l’incredibile comodità di questi apparecchi, che ogni giorno ci permettono di poterci mettere in comunicazione rapidamente, anche con chi si trova dall’altra parte del mondo.

È questo il menù segreto che ogni smartphone ha: ecco come trovarlo

Rispetto ai primi modelli di cellulare, in cui c’erano pochissime funzioni e la maggior parte era illustrata all’interno del classico libretto delle istruzioni, oggi ne sono così tante, che sarà anche divertente scoprirle volta per volta. Da quelle classiche, fino ad arrivare a qualcosa di più particolare, smanettare con il proprio smartphone permetterà di scoprire opzioni e utilizzi davvero particolari. Ebbene, c’è una cosa importante da sapere, ossia che la maggior parte degli smartphone hanno un menù nascosto con delle funzioni extra.

A differenza di quello che si possa pensare, esistono tantissime funzioni nascoste che gli smartphone custodiscono tra una cartelle l’altra. Si tratta spesso di piccoli ‘cameo’ che vengono fuori solo digitando determinati codici. Ecco che quindi, eseguendo i passaggi giusti sarà possibile scoprire un menù completamente segreto con delle funzioni del tutto nascoste. A rivelarlo è l’esperto di tecnologia @gbr.tech che, attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, ha rivelato come fare per scoprire questo menù extra.

La prima cosa da sapere è che questi passaggi funzioneranno solo per telefoni Samsung, una volta detto questo, andare quindi nella sezione Impostazioni, cliccare su Connessioni e poi sulla voce Wi-Fi. A questo punto premere i tre puntini in alto a destra, qui si aprirà un piccolo menù a tendina e cliccare quindi sulla voce Intelligent Wi-Fi, cliccare 7 volte su questa stessa voce ed ecco che si aprirà un nuovo menù con tante voci extra.