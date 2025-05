Se parti con l’aereo puoi portare quello che vuoi in valigia, ma occhio a questo oggetto: se ti sgamano, paghi una multa salatissima

Se si ha in mente di organizzare un viaggio con l’aereo, sarebbe bene sapere qual è l’oggetto che non andrebbe mai messo in valigia: se lo beccano ai controlli, i rischi di una malta salatissima sono molto alti.

L’estate si sta avvicinando di più ed è giunto il momento, per chi non l’avesse ancora affatto, di organizzare le proprie vacanze. Che sia una settimana o quindici giorni o, ancora meglio, un mese intero di ferie, non importa, quello che conta davvero è preparare la valigia e partire.

Fin quando si tratta di un viaggio, magari, organizzato in auto o in treno, non ci sono particolari raccomandazioni da fare. Qualora, però, si parla di una meta parecchio distante che può essere raggiunta solo un aereo, allora sarebbe bene tenere a mente alcuni ‘dettagli’. A tal proposito, la Transportation Security Administration ha fatto sapere qual è l’oggetto che non dovrebbe mai essere inserito all’interno del bagaglio a mano.

Se fino ad ora, infatti, si pensava che in aereo potesse essere introdotto di tutto e che, quindi, si potesse fare salire ogni cosa a bordo, forse ci si sbagliava di grosso. A detta dell’agenzia, infatti, sembrerebbe che ci sia un oggetto particolare che non andrebbe mai portato, soprattutto se non si ha intenzione di essere sgamati davanti a tutti e di pagare una multa piuttosto salata.

Cosa non portare mai in aereo: si rischia una ‘brutta’ multa

Seppure si abbia la convinzione che nel bagaglio a mano possa essere introdotto di tutti, è bene conoscere qual è l’oggetto che non andrebbe mai portato con sé sull’aereo. Qualora, infatti, questo strumento dovesse essere rintracciato nella propria valigia non c’è solo la possibilità di rallentare i controlli, e quindi di risultare parecchio inviso agli occhi di tutti gli altri passeggeri, ma c’è persino il rischio di essere considerati un vero e proprio pericolo per l’equipaggio.

Potrebbe sembrare strano, eppure sembrerebbe che ci siano tantissime persone che abbiano l’abitudine di portarsi dietro uno spray al peperoncino. Ebbene, da quanto afferma la Transportation Security Administration, un oggetto del genere non deve essere assolutamente portato in aereo e il motivo non è assolutamente scontato. Pare, infatti, che perdite accidentali di questo tipo di spray potrebbero essere considerate pericolose per l’equipaggio all’interno della cabina pressurizzata.

Le ‘amare’ sorprese, però, non sono affatto finite qui. Oltre al pagamento di una multa, che – a quanto pare – potrebbe aggirarsi tra 390 e 2500 dollari, c’è la serissima possibilità che il viaggiatore ‘sgamato’ con lo spray al peperoncino nel bagaglio a mano possa avere persino problemi legali. Insomma, delle conseguenze da non sottovalutare, soprattutto se non si ha intenzione di rovinarsi il viaggio e la vacanza.