Non sono semplici librerie, ma dei veri monumenti da non perdere: sono 10 e si trovano sparse in tutto il mondo

10 librerie sparse per il mondo che vale davvero la pena di visitare: segnale tutte e per il tuo prossimo viaggio opta per una di queste bellissime destinazioni.

Viaggiare è senza dubbio un’esperienza che arricchisce la propria vita. Non si tratta solo di andare in luoghi dove rilassarsi e prendere il sole, ma è anche una vera scoperta di storia, cultura e di patrimoni ricchissimi. Apprendere quanto più possibile durante una vacanza, è senza dubbio la cosa migliore da poter fare per tornare a casa con un pezzettino in più che riempie il proprio bagaglio personale.

Decidere di vistare un nuovo luogo, vuol dire anche scoprire quelle che sono le sue bellezze tipiche e caratteristiche, ecco che quindi sarà importante ritrovare tutto ciò che è più attinente alle proprie passioni. Per chi ama il libro, ad esempio, e non viaggia mai senza una copia in borsa o in valigia, è bene sapere che sparse nel mondo esistono 10 librerie antichissime e ricche di storia.

10 librerie da scoprire in giro per il mondo che racchiudono anni di storia e di cultura

I libri sono degli amici fedeli che ci accompagnano in ogni momento della nostra vita. Ci sarà sempre quella copia, quel titolo e quell’autore che rispecchieranno con le loro parole un fatto di vita vissuta o uno stato d’animo. Impossibile non amarli e non sentire il desiderio di prenderne sempre di nuovi. Ebbene, per chi ha una particolare dedizione verso la lettura e al tempo stesso ama anche viaggiare, come prossima tappa dovrebbe scegliere uno di questi 10 luoghi, proprio qui infatti, ci sono le librerie più belle del mondo.

Libreria Acqua Alta (Venezia): a due passi da Piazza San Marco ed è un luogo incantato in cui il tempo sembra essersi fermato. Si tratta di un angolo davvero creativo nell’angolo di Venezia in cui i libri sono posizionati un po’ ovunque e non solo sui classici scaffali; El Ateneo Grand Splendid (Buenos Aires): in origine era un teatro diventato poi libreria, quindi, oltre ad ammirare la vastissima collezione di libri conservati, si potranno intravedere anche scorci dell’ex teatro; Boekhandel Selexyz Dominicanen (Maastricht): si tratta infatti di una chiesa domenicana trasformata in libreria dagli architetti olandesi Merkx + Girod; Atlantis Book (Santorini): si tratta di una libreria a cielo aperto, dove sarà possibile leggere un buon libro baciati dal sole e guardando il panorama; Lello & Irmao (Porto): ciò che la rende davvero unica è la presenza della scala che si trova esattamente al centro della sala e che permette di vivere un’esperienza davvero unica; El Pendulo (Città del Messico): è possibile dedicarsi alla lettura del proprio autore preferito immersi in un vero e proprio giardino, circondati da sedie in vimini e piante rampicanti; Hay-on-Wye, la città dei libri e la libreria Honesty (Hay-on-Wye/Galles): è una vera e propria città in cui i libri saranno protagonisti indiscussi. Conta più di 40 librerie sparse in ogni angolo; Shakespeare and company (Parigi): non solo una semplice libreria, ma un rifugio dove ancora oggi è possibile utilizzare le vecchie macchine da scrivere per trovare la giusta ispirazione; Ler Devagar (Lisbona): non si tratta di una libreria classica, ma di una vera e propria opera d’arte in chiave urba-street; Strand Bookstore (New York City): è il vero paradiso indiscusso della lettura. Al suo interno e non solo ci soni migliaia e migliaia di libri da far sognare tutti.

Insomma se si amano davvero i libri e la lettura, non si può non andare alla scoperta di queste bellissime 10 librerie sparse in tutto il mondo.