Quando andrà in onda in Italia l’ultima puntata di Tradimento: arriva la bruttissima notizia

Tradimento è tra le serie tv turche stanno andando attualmente in onda su Canale 5, ma in molti si chiedono quando andrà in onda l’ultima puntata: arriva la data definitiva.

Se da una parte, il pubblico di Canale 5 non vede l’ora di assistere all’inizio di un’ulteriore serie tv, dall’altra non può fare a meno di godersi quelle che stanno già andando in onda e che, come al solito, stanno registrando un clamoroso successo.

Attualmente sul canale principale della Mediaset, ad esempio, sta andando in onda Tradimento, una serie tv fatta di intrighi, amore, misteri e colpi di scena. Insomma, uno sceneggiato che è stato in grado di rompere completamente con quelle andate in onda fino a questo momento. E che ha saputo conquistare l’attenzione di tutti sin dalla sua prima puntata. Non è un caso, infatti, se la sua collocazione nei palinsesti televisivi non solo è quotidiana, ma è persino doppia.

In queste ultime settimane, le trame di Tradimento sono fitte di colpi di scena, facendo così pensare al suo pubblico che si stai avvicinando al finale di stagione. Ecco, ma a proposito, per quando è prevista l’ultima puntata? Stando ad alcune notizie che girano sul web, sembrerebbe essere già saltata fuori la data ufficiale. E, purtroppo, non manca proprio tantissimo.

Quando dovrebbe andare in onda l’ultima puntata di Tradimento: la data

A distanza di qualche settimana dal finale di stagione shock di Endless Love, sembrerebbe che anche Tradimento sia pronta a chiudere i battenti. In attesa, però, di sapere quale sarà la serie tv che prenderà il suo posto, in molti si chiedono quale sia la data prevista per l’ultima puntata.

Seppure non sia stato ancora annunciato il giorno preciso, sembrerebbe che Tradimento stia per accingersi alle battute finali. In particolare, stando ad alcune notizie che circolano sul web, pare che l’ultima puntata della serie tv turca dovrebbe andare in onda verso novembre/dicembre prossimo. Quindi, questo significa che mancano davvero pochissimi mesi, soprattutto se si considera che ci stiamo avvicinando alla stagione estiva e ad ulteriori cambi di programmazione.

Inutile dire, ovviamente, che – almeno fino ad ora – è ancora tutto da decidere. L’azienda di Cologno Monzese, dal canto suo, ancora deve esprimersi in merito e né dare notizie ufficiali. Quindi, tutto può cambiare da un momento all’altro. Ad ogni modo, questa non sarebbe assolutamente una novità. È già capitato altre volte, infatti, che ci fossero dei cambi di programmazione che mandassero in frantumi tutti i piani.